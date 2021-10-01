

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 11- 10- 2021 أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 11- 10- 2021

ننشر أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 11 أكتوبر 2021 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة، وفقا لموقع gold price today.



وسجل أعلى سعر لـ جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الإثنين نحو 880 جنيها.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الإثنين نحو 807 جنيهات.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الإثنين نحو 770 جنيها

قد يعجبك أيضا...

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الإثنين نحو 660 جنيها.بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين نحو 513 جنيها.بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين نحو 440 جنيها.ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين نحو 6160 جنيها.بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الإثنين نحو 880.000 الف جنيه.وسجل سعر الذهب عالميا نحو 27.368 الف جنيه للأوقية.أسعار المصنعية والدمغةوتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.