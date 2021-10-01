

انخفاض أسعار 3 أصناف خضروات بسوق العبور للجملة.. تعرف عليها انخفاض أسعار 3 أصناف خضروات بسوق العبور للجملة.. تعرف عليها

شهدت أسعار الخضروات اليوم الأحد 10-10-2021 انخفاض لعدد من الأصناف وفقا للأسعار الرسمية في سوق العبور للجملة.



وانخفضت أسعار الطماطم لتسجل 2.5-4.5 جنيه للكيلو مقابل 2.75 - 5.5 جنيه للكيلو، وانخفضت أسعار الكوسة لتسجل 2.5-4.5 جنيها للكيلو مقابل 3-5 جنيهات للكيلو وانخفضت الفاصوليا لتسجل 8-14 جنيها للكيلو مقابل 9-15جنيها، واستقر سعر الجزر بين 3-4 جنيهات للكيلو.



وتراوحت الملوخية تتراوح بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، وسجلت البامية 5-9 جنيها للكيلو وتراوحت أسعار الليمون بين 5-8 جنيهات للكيلو، والباذنجان بين 1.5-5 جنيهات للكيلو.



أما أسعار البطاطس فتراوحت بين 3.5-6.5 جنيه للكيلو، والثوم من 18-22 جنيها للكيلو، وسعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو، والبصل من 2-3 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الخيار البلدى ليسجل 2-4.5 جنيه للكيلو، وسعر الخيار الصوب يتراوح بين 2.5- 5.5 جنيه للكيل، والفلفل الألوان يتراوح بين 4-9 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو



وكان المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة قد تلقى تقرير من بعض الشعب التجارية بغرفة القاهرة بعدم تاثير تحريك اسعار البنزين علي اسعار السلع بالسوق في ظل ثبات سعر السولار منها تقرير شعبة المواد الغذائية برئاسة عمرو حامد وتقرير شعبة الدواجن برئاسة عبد العزيز السيد وتقرير شعبة الخضروات والفاكهة الذي رفعه حاتم النجيب نائب رئيس الشعبة وتقرير شعبة الاسماك عن طريق عبده عثمان نائب رئيس الشعبة ".



وقال التقرير إن السوق يشهد استقرار ملحوظا في القطاعات المختلفة مع توافر كافة السلع وزيادة معروضها مقابل الطلب وهو ما يؤكد استقرار السوق طبقا لاليات العرض والطلب التي تحكم اسعار السلع بالسوق.