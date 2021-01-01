

البرتقال أنقذ حياتهما.. نجاة رجلين بعد شهر من الضياع في عرض البحر البرتقال أنقذ حياتهما.. نجاة رجلين بعد شهر من الضياع في عرض البحر

في الشهر الماضي، غادر الصديقان ليفاي نانجيكانا وجونيو كولوني، جزيرة مونو في المقاطعة الغربية لجزر سليمان، في زورق بمحرك صغير للتوجه إلى ناورو، وسط المحيط الهادئ.



يقول ليفاي: «لقد كنا بالفعل في رحلة، وكان كل شيء على ما يرام».



لم يسير كل شيء وفقًا للخطة. نظرًا لسوء الأحوال الجوية مع هطول أمطار غزيرة ورياح قوية، فقد المسافرون مسارهم، وتوفي الملاح الخاص بهم.

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بحسب صحيفة الاندبندنت، يقول ليفاي: «كان الجو سيئًا، لكن الأمر أصبح أسوأ وأسوأ عندما مات الملاح. لم نتمكن من معرفة إلى أين نحن ذاهبون ولذا قررنا فقط إيقاف تشغيل المحرك والانتظار لتوفير الوقود».نتيجة لذلك، ظل الرجال عالقين في عرض البحر لمدة شهر تقريبا، يتغذون على البرتقال، الذي أخذوه معهم على الطريق، ومياه الأمطار التي تم جمعها باستخدام قطعة قماش.في اليوم السابع والعشرين، رأى الأصدقاء أخيرًا جزيرة بعيدة وأدركوا أنهم في بابوا غينيا الجديدة. بعد يومين، وصل الأصدقاء إلى الجزيرة ورأوا صيادًا ساعدهم على العودة إلى المدينة مرة أخرى.أفاد المسافرون: «صرخنا ولوحنا بأيدينا للصياد الذي رآنا أخيرًا. اتضح أنه شخص جيد للغاية».استطاع الصياد مساعدة ليواي وجونيور للعودة إلى مدينة بوميو، مشيرا إلى أنهما كانا ضعفاء لدرجة أنه كان لابد من حملهما إلى أقرب منزل، لأنهما لم يتغذا سوى على البرتقال فقط.تم إطعام الصديقين ونقلهما إلى المستشفى لفحصهما واستقرا مؤقتًا مع أحد السكان المحليين، والذي يدعى جو كوليلو.على الرغم من كل الصعوبات التي مروا بها، يشعر الصديقان أن هناك لحظات إيجابية في تجاربهما الخطيرة جعلتهم سعداء.يقول ليفاي نانجيكانا: «طوال هذا الوقت لم أسمع أي شيء عن كوفيد أو أي شيء آخر. أتطلع إلى العودة إلى المنزل، لكنني أعتقد أنها كانت استراحة جيدة من كل شيء».معلومات عن ناورويذكر أن ناورو، عرفت سابقًا باسم جزيرة بليزانت، وهي دولة جزرية صغيرة في أوقيانوسيا، وسط المحيط الهادئ. تجاورها جزيرة بانابا، في جمهورية كيريباتي وتبعد عنها 300 كم (190 ميل) شرقًا. تقع إلى الشمال الغربي من توفالو، على بعد 1300 كم (810 ميل) شمال شرق جزر سليمان، شرق شمال شرق بابوا غينيا الجديدة، وجنوب شرق ولايات مايكرونزيا المتحدة وجنوب جزر مارشال.ناورو هي ثالث أصغر دولة في العالم بعد مدينة الفاتيكان وموناكو، بمساحة 21 كم2 فقط (8.1 ميل مربع) ما يجعلها أصغر جمهورية في العالم. يبلغ عدد سكانها 10,670 نسمة، وهو ثاني أقل تعداد سكاني في العالم بعد مدينة الفاتيكان.