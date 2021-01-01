

5 نصائح لحماية نفسك على الإنترنت.."بلاش تستخدمى صورة واحدة لكل الأبليكشنز" 5 نصائح لحماية نفسك على الإنترنت.."بلاش تستخدمى صورة واحدة لكل الأبليكشنز"

في عالم اليوم الديناميكي، يجب أن يعرف مستخدمو الإنترنت كيفية البقاء بأمان وإبعاد مجرمي الإنترنت، ولكن هذا ليس بالأمر السهل هذه الأيام مع مثل هذه الطرق التي لا نهاية لها على ما يبدو للمتسللين والمحتالين للوصول إلى معلوماتك الشخصية أو سرقة هويتك، ولكن لحسن الحظ، ليس عليك أن تكونى متخصصة كمبيوتر لتحافظى على سلامتك.



في التقرير التالى يقدم موقع "برايت سايد" بعض النصائح لمساعدتك على تصفح الويب بشكل أكثر أمانًا والبقاء آمنة عبر الإنترنت:



1. استخدمى صورًا مختلفة لكل حساب على السوشيال ميديا:



تمثل صورة ملفك الشخصي هويتك وتكون مرئية للجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وإذا أجرى شخص ما بحثًا عن الصور، فيمكنه العثور على ملفات تعريف متعددة بنفس الصورة، ويمكنهم أيضًا ربط البيانات من هذه الملفات الشخصية لمعرفة المزيد عن حياتك الشخصية.

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سيضمن استخدام صور مختلفة لكل حساب وسائط اجتماعية خصوصيتك، بالإضافة إلى ذلك، حاولى أن تجعل الصور صغيرة حتى لا تكشف عن معلومات عن نفسك.2. كويز السوشيال ميديا هي فخيُعتقد أن اختبار وسائل التواصل الاجتماعي طريقة جيدة لمعرفة كيف تبدو شخصيتك، في الواقع، لا يُقصد منها تحدي معرفتك، بل خداعك للحصول على معلومات ضحلة متوقعة من شخص يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، ويعتمد قراصنة الإنترنت على غفلة وإهمال الضحايا.هدفهم الرئيسي هو الحصول على البيانات الشخصية لضحاياهم، مثل عناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور وأرقام بطاقات الائتمان، أيضًا، احترسى من أي أخبار أو موضوع عصري، فغالبًا ما يربط هؤلاء المجرمون الاختبارات عبر الإنترنت بمثل هذه المقالات.3. تجنبى استخدام شبكة Wi-Fi عامة غير آمنةيمكن أن يكون استخدام شبكة Wi-Fi عامة غير آمنة مثل "دعوة" تهديد لنفسك، والسبب في ذلك أن هذه الشبكات غير آمنة، وقد يؤدي التصفح على هذه الشبكات إلى التعقب.لذلك يجب على المرء تجنب إدخال أرقام الضمان الاجتماعي أو أي بيانات اعتماد مالية أثناء استخدام شبكة Wi-Fi العامة.4. كونى حذرة قبل مشاركة مكانكفي كل مرة تنشرين فيها صورة أو تنشئ تغريدة أو موقع تسجيل وصول، فإنك تبثين أينما كنت لجمهور كبير، بهذه الطريقة، دعوة الملاحقون لتتبعك، لذلك يجب على المرء أن يحاول تجنب مثل هذه الأنشطة.5. تحققى من أذونات التطبيق للوصول إلى ملفات الوسائطقبل تثبيت أي تطبيق على هاتفك، تحققى من الأذونات التي يطلبها لتجنب اختراق بياناتك الخاصة، ويحتوي كل تطبيق على قائمة بالأذونات التي قد يطلبها للوصول إلى معلومات هاتفك، وإذا رأيت أي شيء يبدو غريبًا أو غير ضروري، فأعيدى النظر في تثبيت التطبيق.