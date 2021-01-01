أصبحت سيدة بريطانية في الثالثة والثلاثين من عمرها وتدعى جيما سكينر، أصغر جدة في المملكة المتحدة، بعد أن أنجبت ابنتها البالغة من العمر 17 عامًا في الأسبوع الماضي، وظنت الممرضات في المستشفى أن جيما خالة المولودة وليست جدتها، ولكن المفاجئة كانت أنها الجدة.
ووفق صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت جيما سكينر، التي أنجبت ابنتها "ميزي" طفلة صغيرة، إن الممرضات في المستشفى أخطأن في اعتباري عمة الطفل، مشيرة إلى أنها والدة لثلاثة أطفال من أميرشام، باكينجهامشير، مفيدة بأنها في البداية لم ترغب في أن يُدعيها أحد بـ"الجدة" ولكنها بعد شهرتها أحبت اللقب الجديد عليها.
وأشارت أصغر جدة بريطانية، إلى أنها تقضي وقتًا رائعًا في التنزه مع حفيدتها من ابنتها ميزي، حيث يعتقد الجميع أنها والدتها وليس جدتها، مضيفة: "ذهبت للمدرسة في الأسبوع الماضي، وفوجئت بشخص يسألني ما إذا كانت تلك الطفلة ابنتي أم لا، وعندما أكدت أنها حفيدتي، أصيب جميع الواقفين بصدمة، بعد أن اعتقدوا أنها الأخت الصغرى لميزي ابنتي".
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التعليقات على أصغر جدة بريطانية في عمر الـ33 عاما.. اعرف قصتها
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