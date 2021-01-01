طالب الإعلامي أحمد موسى، بإصدار بيان حول حادثة سقوط ميكروباص من أعلى كوبري الساحل في نهر النيل، وغير معلوم حتى الآن عدد من كانوا يستقلونه، ومصيرهم حتى اللحظة.
وانفعل أحمد موسى خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة صدى البلد، مستنكرًا عدم وجود أي معلومات عن ذلك الميكروباص، مضيفًا: “أكيد فيه معلومات عند الناس؛ ده مش سر عسكري لازم نطلع نقول للناس بيان، حد يقول معلومة مفيش حد بيتكلم”.
وأضاف أحمد موسى: “حادثة زي كدة نفضل ساكتين؛ لازم نوضح للناس منسيبش كل واحد يقول رقم ويقول حكاية؛ حد يطلع يقول كلمتين ليهم مصداقية؛ يبقى فيه مصدر بيقول إيه الحكاية حق المعرفة واجب”.
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التعليقات على مش سر عسكري.. أحمد موسى ينفعل بسبب «سقوط ميكروباص كوبري الساحل»
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