أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة خلال طقس الغد، الاثنين، حيث يكون مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، يكون معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
ويكون الطقس غدا، لطيفا ليلا على كافة الأنحاء، يصاحب ذلك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس غدا، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.
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التعليقات على حالة الطقس غدا.. أمطار خفيفة على سيناء والحرارة مرتفعة بالصعيد
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