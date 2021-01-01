حالة الطقس غدا.. أمطار خفيفة على سيناء والحرارة مرتفعة بالصعيد

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أمطار خفيفة على سيناء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة خلال طقس الغد، الاثنين، حيث يكون مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، يكون معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ويكون الطقس غدا، لطيفا ليلا على كافة الأنحاء، يصاحب ذلك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس غدا، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

ويكون هناك فرص لسقوط الأمطار، خلال الطقس غدا، تكون خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 20.
السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 23.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 25.
شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 20.
جنوب الصعيد 24 للعظمى والصغرى 26.

أما عن نسب الرطوبة، خلال الطقس غدا، كالتالي:
القاهرة الكبرى والوجه البحري 88 للعظمى والصغرى 30.
السواحل الشمالية العظمى 90 والصغرى 40.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30 .
شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25.
جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15.

المصدر: elbalad

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