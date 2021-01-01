طريقة عمل الجبنة القديمة.. وفوائد مذهلة ستجعلك تتناولها



طريقة عمل الجبنة القديمة طريقة عمل الجبنة القديمة

تعتبر طريقة عمل الجبنة القديمة من أشهر وأشهي طرق عمل الجبنة، وهي تتمتع بطعم مختلف ومتوازن لمن يحبون الجبنة المملحة والمضاف إليها الشطة والفلفل الحار، ويتم تناول الجبنة القديمة مع الفطائر والمعجنات لأنها تضيف إليه نكهة مختلفة.







وتعتبر طريقة عمل الجبنة القديمة غير مناسبة لمن يتبعون حمية غذائية لأنها تعمل على فتح الشهية، بالرغم من انها صحية لقلة الدهون التي تحتويها، بالإضافة الى انها ممنوعة على مرض الضغط لزيادة نسبة الأملاح فيها، ويمكن تحضير طريقة عمل الجبنة القديمة بطرق ووصفات مختلفة في المنزل، وهو ما سنقوم بتوضيحه في السطور التالية..

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مقادير طريقة عمل الجبنة القديمة :1 ونصف كوب ملحنصف كوب شطة ناعمة2 كوب شرش لبنملعقة كبيرة كركم2 كوب مشربع كوب ترمس دنكارطريقة عمل الجبنة القديمة :1- تقلب قطع الجبنة فى خليط الملح والشطة، وتترك ليلة فى مصفاة للتخلص من الملح.2- يسخن شرش اللبن على النار، ثم يضاف المش للشرش على النار.3- يضاف جزء من الملح والشطة والكركم، ثم توضع الجبنة فى برطمان مع الدنكار الملفوف بقطعة شاش.4- يضاف الترمس، ويضاف خليط المش أو الجبنة القديمة فى البرطمان .فوائد الجبنة القديمةهناك العديد من فوائد الجبنة القديمة، حيث يحتوي كل 1000 جرام من المش على 420 سعرا حراريا، وهي سعرات حرارية قليلة ان كنت ستتناول منها قطعة صغيرة وتقون بإضافة الخيار والطماطم إليها لتحد من ملوحتها.ومن فوائد الجبنة القديمة انها تحتوي على الدهون والكربوهيدرات بنسب منخفضة، وبروتين بنسب عالية؛ فكل 113 جرامًا من المش تحتوي على 4 جرامات من الدهون، و3 جرامات من الكربوهيدرات، و14 بروتينًا، و120 سعرا حراريا، و5 جرامات من الدهون المشبعة، و500 مل من الصوديوم، و70 مل من الكالسيوم، و20 مل من الكوليسترول.وتأتي فوائد الجبنة القديمة في احتواءها من الأساس على الجبنة القريش، وهي أحد أنواع الجبن المهمة جدا لمن يتبعون الريجيم أو الأنظمة الغذائية الصحية، وتفيد أيضا لاعبي كمال الأجسام لأنها تحتوي على البروتين اللازم لبناء العضلات، وينصح بها لمرضى السكري.وبالنسبة لفوائد الجبنة القديمة على الريجيم فيمكن ان تؤثر بالسب على الوزن؛ حيث ينصح بتجنبه خاصة في فترة تثبيت الوزن؛ نظرا لارتفاع نسبة الأملاح والدهون والسعرات الحرارية فيها.كما يوصي أطباء التغذية دائما باستبداله الجبنة القديمة بالجبن القريش البيضاء لفوائدها للجسم؛ حيث أن الجبن القريش البيضاء أساسية في النظام الغذائي الصحي المتبع بالريجيم؛ حيث تعد ثابتة يوميا في وجبة الإفطار.وقال الدكتور سعيد متولى، استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد الجبنة القديمة تكمن في احتواءها على قدر كبير من البروتينات المحللة سهلة الهضم والامتصاص وعناصر كثيرة جدا نافعة للجسم؛ حيث تصنع من الجبن القريش البيضاء وهى من أكثر الأنواع الصحية.وتحتوي فوائد الجبنة القديمة على الدهون والكربوهيدرات بنسب منخفضة، وبروتين بنسب عالية؛ حيث إن (113) جرامًا من الجبنة تحتوي على 4 جرام من الدهون، و3 جرام من الكربوهيدرات، و14 بروتينًا، ومائة وعشرين سعرةً حرارية، و5 جرام من الدهون المشبعة، و500 ملليجرام من الصوديوم، و70 ملليجرام من الكالسيوم، و20 ملليجرام من الكولسترول.ويمكن بإضافة الزبادي أو الخيار والطماطم للجبنة القديمة ان تحصل على فوائد عظيمة لمن يتبعون الريجيم أو الأنظمة الغذائية الصحية أو الريجيم خاصة لاعبي كمال الأجسام، لأنها تحتوي على البروتين وفى نفس الوقت مفيدة فى حالات الريجيم، ولمرضى السكر ولكن يجب الحذر في تناول الجبن القديمة خاصة لمرضى الضغط والقلب لارتفاع نسب الملح بها.