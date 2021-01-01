تحمي القلب.. 5 فوائد لن تتوقعها لـ بذور الشيا



بذور الشيا بذور الشيا

تعتبر بذور الشيا مصدرًا ممتازًا للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة القوية، كما أنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، وتساعد هذه العناصر الغذائية في توفير العديد من الفوائد الصحية الهامة.







تقليل الجذور الحرة

يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في بذور الشيا على محاربة الجذور الحرة في جسمك، تسبب الجذور الحرة الإجهاد التأكسدي وتلف الخلايا.

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قد يساعد تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة في تقليل خطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية المرتبطة بالجذور الحرة، بما في ذلك أمراض القلب والتدهور المعرفي وأنواع معينة من السرطان.صحة القلبتحتوي بذور الشيا على مادة الكيرسيتين، وهي مادة مضادة للأكسدة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية، بما في ذلك أمراض القلب.تحتوي البذور أيضًا على نسبة عالية من الألياف ، والتي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.تحسين مستويات السكر في الدمبذور الشيا غنية بالألياف، تشير الدراسات إلى أن الألياف قد تساعد على تقليل مقاومة الأنسولين وتحسين مستويات السكر في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بمشاكل التمثيل الغذائي ومرض السكري من النوع 2.ووجدت الأبحاث أيضًا أن الخبز الذي يحتوي على بذور الشيا يؤدي إلى انخفاض استجابة السكر في الدم مقارنة بالخبز التقليدي، مما يساعد على منع ارتفاع مستويات السكر في الدم.انخفاض الالتهابيمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن إلى حالات صحية مثل أمراض القلب والسرطان، يمكن أن يساعد حمض الكافيين، وهو أحد مضادات الأكسدة الموجودة في بذور الشيا، في مكافحة الالتهابات في الجسم.قد يساعد تناول بذور الشيا بانتظام أيضًا في تقليل علامات الالتهاب، والتي غالبًا ما تشير إلى وجود مرض التهابي.إدارة الوزنتحتوي حصة 1 أونصة من بذور الشيا على 39٪ من الكمية اليومية الموصى بها من الألياف، والألياف القابلة للذوبان في الماء بذور تمتص، مما يسبب لهم التوسع في المعدة وزيادة شعورك بالشبع عند تناول الطعام لهم، من خلال السماح لك بالشبع على الرغم من تناول كميات أقل، ويمكن أن تساعدك بذور الشيا في الحفاظ على وزن صحي.