أطعمة أخرى تسهم في نمو الشعر



نمو الشعر نمو الشعر

نمو الشعر من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من الأشخاص وبالأخص السيدات والفتيات، وتعتبر التغذية السليمة وتناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية من أهم الأشياء التي يجب مراعاتها لكي ينمو الشعر بشكل سليم.







فيما يلي، يكشف موقع webmd، أبرز الأطعمة الصحية التي تساعد على نمو الشعر.

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أطعمة صحية لـ نمو الشعر- سمك السلمونالأسماك مثل السلمون والسردين والماكريل مليئة بأحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية، لا يستطيع جسمك صنع هذه الدهون الصحية، لذلك عليك الحصول عليها من الطعام أو المكملات الغذائية، إنها تساعد في حمايتك من الأمراض، لكن جسمك يحتاجها أيضًا لنمو الشعر وإبقائه لامعًا وممتلئًا.- الزبادي اليونانيمليء بالبروتين، يحتوي الزبادي اليوناني أيضًا على مكون يساعد في تدفق الدم إلى فروة رأسك ونمو شعرك، يطلق عليه فيتامين ب 5 (المعروف باسم حمض البانتوثنيك)، وقد يساعد أيضًا في منع ترقق الشعر وتساقطه، قد تتعرف على حمض البانتوثينيك كمكون على ملصقات منتجات العناية بالشعر والبشرة.-السبانخمثل العديد من الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة، فإن السبانخ مليئة بالعناصر الغذائية الرائعة، وتحتوي على أطنان من فيتامين أ، بالإضافة إلى الحديد، وبيتا كاروتين، وحمض الفوليك، وفيتامين سي، تحافظ على رطوبة شعرك حتى لا يتكسر.- الجوافةهذه الفاكهة الاستوائية غنية بفيتامين سي الذي يحمي شعرك من التكسر، كوب واحد من الجوافة يحتوي على 377 ملليجراما من فيتامين سي، أي أكثر من أربعة أضعاف الحد الأدنى اليومي الموصى به.-القرفةرش هذه التوابل على دقيق الشوفان والخبز المحمص والقهوة يساعد في تدفق الدم، ويجلب الأكسجين والمواد المغذية إلى بصيلات شعرك.- البيضغني بفيتامين ب الذي يسمى البيوتين الذي يساعد على نمو الشعر، عدم وجود ما يكفي من هذا الفيتامين يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر، يساعد البيوتين أيضًا في تقوية الأظافر الهشة.- المحارغني بالزنك، عندما لا يكون لديك ما يكفي من هذا المعدن في نظامك الغذائي، يمكن أن يكون لديك تساقط الشعر - حتى في رموشك، تعتمد الخلايا التي تبني الشعر على الزنك لمساعدتها على العمل بأقصى طاقتها، يمكنك أيضًا العثور على هذا المعدن في لحوم البقر وسرطان البحر وجراد البحر والحبوب المدعمة.