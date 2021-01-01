

مخاطر الأكل السريع.. لن تتوقعها توقف عنها فورا مخاطر الأكل السريع.. لن تتوقعها توقف عنها فورا

مخاطر الأكل السريع من الأمور التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، وقد يؤدي تناول الطعام بسرعة كبيرة إلى زيادة الوزن وأمراض القلب.







أفاد بحث جديد أن تناول الأكل السريع قد يضيف حجمًا إضافيًا إلى محيط الخصر لديك ، كما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية.

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تشير نتائج دراسة جديدة - عُرضت مؤخرًا في المصدر الموثوق به للجلسات العلمية لعام 2017 لجمعية القلب الأمريكية ، والذي عقد في أنهايم ، كاليفورنيا - إلى أن الأكل السريع قد يضر بصحة القلب والأوعية الدموية بشكل خطير، وفقا لما نشره موقع medicalnewstoday .الدكتور تاكايوكي ياماجي - طبيب قلب في جامعة هيروشيما باليابان هو المؤلف الرئيسي للدراسة التي فحصت أكثر من 1000 مشارك على مدى 5 سنوات.ركزت الدراسة على العلاقة بين سرعة الأكل وحدوث متلازمة التمثيل الغذائي ، وهو الاسم الجماعي الذي يطلق على خمسة عوامل خطر لأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة مثل أمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية.عوامل الخطر الخمسة هذه هي ارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع الدهون الثلاثية ، أو الدهون الموجودة في الدم ، وارتفاع نسبة السكر في الدم ، وانخفاض مستويات الكوليسترول "الجيد" ، وخصر كبير.المزيد من الأشخاص يصابون بالمتلازمة بسبب الزيادة في معدلات السمنة الإجمالية ، تحذر المعاهد الوطنية للصحة (NIH). حاليًا ، تشير التقديرات إلى أن أكثر من ثلث السكان البالغين في الولايات المتحدة يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي.تحذر المعاهد الوطنية للصحة من أن "متلازمة التمثيل الغذائي قد تتجاوز التدخين في المستقبل كعامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض القلب".في جميع أنحاء العالم ، يمكن أن يتراوح معدل انتشار متلازمة التمثيل الغذائي بين 10 في المائة و 84 في المائة من السكان ، حسب المكان الذي نركز فيه.أضرار الأكل الحارالأكل الحار من الأشياء التي يعشقها الكثير من الأشخاص، وعلى الرغم من مذاقه الشهي و اللذيذ الذي يعشقه البعض إلا أن لا يعرف الكثير مدي أضرار الأكل الحار على جسم الأنسان.نصح موقع disadvantagesof.blogspot ، بعدم الإفراط في تناول أضرار الأكل الحار حتى لا تتعرض للعديد من المشاكل الصحية الذي تكون في غنى عنها.إليك 7 أضرار لـ الأكل الحار للغاية:-الأطعمة الحارة تسبب ضررا لجدار المعدة، هذا لأن نوعًا من الطعام الحار عبارة عن مزيج من الأحماض والكثير من الأحماض التي تدخل المعدة ، مما يتسبب في تلف جدار المعدة.- الأطعمة الحارة تسبب مرض التهاب المعدة الحاد أو القرحة، من أعراض التهاب المعدة القيء والغثيان والإسهال.الأطعمة الحارة تؤدي إلى مرض قرحة المعدة أو قرحة المعدة. الأعراض المرئية ، عند الإصابة بهذا المرض هي حرقة في المعدة ، أعراض غثيان ، قيء.- الأطعمة الحارة التي تتعرض للتوابل تؤدي إلى الأرق أو صعوبة النوم ليلاً، لذلك لا يجب أن تأكل الطعام الحار في الليل.- الأطعمة الحارة ستؤدي إلى فقدان الشهية، لذا حاولي التقليل من الطعم الحار للطعام من أجل صحة جسمك.- أدت الأطعمة الحارة إلى انخفاض الوزن، لذا قلل أو تخلص من عادة تناول الأطعمة الغنية بالتوابل إذا كنت تريد القليل من الدهون أو النحافة المصنفة.- الأطعمة الغنية بالتوابل تؤدي إلى نوبة الصداع وتأثير التهاب المعدة.