طريقة تحضير باتون ساليه بالكمون في المنزل بالخطوات

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باتون ساليه بالكمون

باتون ساليه من المخبوزات الشهية واللذيذة التي يميل كثير من الأشخاص إلى تناولها، وتميل العديد من الأمهات إلى إعداد المخبوزات والمعجنات في المنزل بطرق مختلفة وصحية.

وإليك طريقة تحضير باتون ساليه في المنزل بالخطوات.



مقادير باتون ساليه بالكمون
3 أكواب دقيق

ثلاثة أرباع كوب ماء

ثلاثة أرباع كوب سمن
2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة خميرة فورية

الوجه

كمون حب

بيضة

فانيليا

طريقة تحضير باتون ساليه بالكمون
* يخلط الدقيق والسكر والملح والخميرة

* يضف السمنة والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة

* تغطى العجينة وتترك لتختمر

* تشكل أصابع وتدهن بخليط البيض والفانيليا وترش بالكمون

* تترك لتبرد ثم توضع في الفرن مرة أخرى تتحمص، ويقم باتون ساليه

المصدر: elbalad

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