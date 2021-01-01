طريقة تحضير باتون ساليه بالكمون في المنزل بالخطوات



باتون ساليه بالكمون باتون ساليه بالكمون

باتون ساليه من المخبوزات الشهية واللذيذة التي يميل كثير من الأشخاص إلى تناولها، وتميل العديد من الأمهات إلى إعداد المخبوزات والمعجنات في المنزل بطرق مختلفة وصحية.



وإليك طريقة تحضير باتون ساليه في المنزل بالخطوات.





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مقادير باتون ساليه بالكمون3 أكواب دقيقثلاثة أرباع كوب ماءثلاثة أرباع كوب سمن2 ملعقة كبيرة سكر2 ملعقة صغيرة ملحملعقة كبيرة خميرة فوريةالوجهكمون حببيضةفانيلياطريقة تحضير باتون ساليه بالكمون* يخلط الدقيق والسكر والملح والخميرة* يضف السمنة والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة* تغطى العجينة وتترك لتختمر* تشكل أصابع وتدهن بخليط البيض والفانيليا وترش بالكمون* تترك لتبرد ثم توضع في الفرن مرة أخرى تتحمص، ويقم باتون ساليه