مخاطر فقدان الوزن السريع على الصحة



فقدان الوزن السريع فقدان الوزن السريع

فقدان الوزن السريع من الأشياء التي يريد الكثير من الأشخاص الحصول عليها، ولكن يمكن أن يؤدي فقدان الوزن بسرعة كبيرة ، خاصة من خلال تقنيات التجويع ، إلى عدد من الآثار الجانبية ، بعضها أكثر خطورة من البعض الآخر.







وعندما يفقد الناس الوزن بسرعة كبيرة جدًا ، فإنهم غالبًا غير قادرين على الحفاظ عليه بنجاح، وفي الواقع ، وجدت الأبحاث أنه بعد فقدان الوزن ، فإن حوالي ثلثي من يتبعون نظامًا غذائيًا يكتسبون أكثر مما انخفض في البداية.

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هذه مجرد واحدة من الطرق التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية لفقدان الوزن السريع.1- متى يكون فقدان الوزن خطيريمكن أن يكون فقدان الوزن خطير عندما يسبب العديد من مضاعفات الجسم، ويؤدي فقدان الوزن السريع إلى خلق متطلبات جسدية على الجسم، تشمل المخاطر الخطيرة المحتملة ما يلي:- حصوات المرارة ، والتي تحدث في 12٪ إلى 25٪ من الأشخاص الذين يفقدون كميات كبيرة من الوزن على مدى عدة أشهر- الجفاف ، والذي يمكن تجنبه بشرب الكثير من السوائل- سوء التغذية ، عادة بسبب عدم تناول ما يكفي من البروتين لأسابيع في كل مرة- اختلال توازن الكهارل ، والتي نادرًا ما يمكن أن تكون مهددة للحياةتشمل الآثار الجانبية الأخرى لفقدان الوزن السريع ما يلي:الصداعالتهيجتعبدوخةإمساكاضطرابات الحيضتساقط شعرفقدان العضلاتتزداد مخاطر فقدان الوزن السريع مع الوقت الذي يقضيه في النظام الغذائي، كما إن تناول نظام غذائي خالٍ من البروتين هو أمر محفوف بالمخاطر بشكل خاص.ويمكن أن يكون للأنظمة الغذائية السريعة لفقدان الوزن آثار سيئة ، وكذلك السمنة ، لهذا السبب تعتبر الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية (VLCDs) خيارًا معقولًا لفقدان الوزن للأشخاص الذين يعانون من السمنة (لديهم مؤشر كتلة الجسم (BMI) أكبر من 30) والذين يحتاجون إلى إنقاص سريع للوزن لغرض معين مثل جراحة إنقاص الوزن .ومعظم الأشخاص الذين يسعون لفقدان الوزن بسرعة ، عادة ما يفعلون ذلك بمفردهم في كثير من الأحيان ، يكون الهدف هو تحقيق هدف قصير المدى ، مثل ارتداء فستان أو الظهور بمظهر جيد على الشاطئ.تجويع نفسك بالتأكيد ليس فكرة جيدة، ولكن إذا كنت بصحة جيدة ، فمن غير المحتمل أن تؤذيك فترة وجيزة من تقييد السعرات الحرارية الشديدة، يجب أن تخبر طبيبك بما تفعله ، وتأكد من تضمين البروتين في نظامك الغذائي (70 إلى 100 جرام يوميًا)، تناولي الفيتامينات المتعددة وتناولي الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم (الطماطم والبرتقال والموز).تذكر أيضًا أن الوجبات الغذائية القاسية نادرًا ما تساعدك على تحقيق وزن صحي ومستدام.2- نزول الوزن السريع بدون سببيمكن أن يؤدي فقدان العضلات أو هزال العضلات إلى فقدان الوزن بشكل غير متوقع، العرض الرئيسي هو ضعف العضلات.يتكون جسمك من كتلة دهنية وكتلة خالية من الدهون ، والتي تشمل العضلات والعظام والماء، إذا فقدت العضلات ، فسوف تفقد الوزن.يمكن أن يحدث هذا إذا لم تستخدم العضلات لفترة من الوقت، كما إنه أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة أو يعملون في وظائف مكتبية أو طريح الفراش بشكل عام ، فإن ممارسة الرياضة والتغذية السليمة سيعكسان فقدان العضلات.تشمل الأسباب المحتملة الأخرى لفقدان العضلات ما يلي:الإصابات ، مثل كسور العظامشيخوخةالحروقالسكتة الدماغيةفي العمود الفقريالتهاب المفصل الروماتويديهشاشة العظامتصلب متعددتلف الأعصابكما يحدث فرط نشاط الغدة الدرقية عندما تفرز الغدة الدرقية الكثير من هرمون الغدة الدرقية، تتحكم هذه الهرمونات في العديد من الوظائف في الجسم ، بما في ذلك التمثيل الغذائي.إذا كانت الغدة الدرقية لديك مفرطة النشاط ، فسوف تحرق السعرات الحرارية بسرعة حتى لو كانت لديك شهية جيدة، يمكن أن تكون النتيجة فقدان الوزن بشكل غير مقصود.تشمل الأعراض الأخرى:معدل ضربات القلب غير المنتظمالقلقتعبعدم تحمل الحرارةمشاكل النومرعاش اليدفترات الضوء عند النساء3- فقدان الوزن بسرعةفقدان الوزن السريع يشكل خطرا على جسمك، كما يعرف فقدان الوزن الشديد بأنه فقدان أكثر من 1 كجم في الأسبوع لفترة طويلة، في ظل هذه الظروف ، من غير المحتمل أن يكون جسمك قادرًا على المواكبة ولا بد أن تظهر الأعراض الملحوظة، قد يبدو البعض غير ضار على السطح ، مثل تساقط الشعر البسيط أو الشعور بالبرد بشكل متكرر، لكن الآثار الأخرى يمكن أن تكون ضارة جدًا بصحتك الجسدية والعقلية على المدى الطويل مثل.حصوات المرارةعندما تتكون حصوات المرارة ، يعاني المريض من ألم شديد مع عسر الهضم، تتشكل عندما لا يتم إطلاق العصارات الهضمية في المرارة بسبب نقص الطعام الذي يجب هضمه، ثم تتصلب هذه العصائر داخل المرارة ويمكن أن تسد الفتحة ، مما يسبب عسر الهضم مما يؤدي إلى مزيد من الألم وعدم الراحة.انخفاض حاد في مستويات الطاقةإن استهلاك سعرات حرارية غير كافية أو إنفاق الكثير منها سيؤدي بالتأكيد إلى آثار سلبية على مستويات الطاقة لديك، بصرف النظر عن الشعور بالتعب الجسدي ، قد تتضرر وظائفك المعرفية بالإضافة إلى إنتاجيتك، يمكن أن يتأثر مزاجك أيضًا.القناة الهضميةبصرف النظر عن الالتهاب ، تؤثر الأمراض الأخرى المرتبطة بالأمعاء مثل مرض الاضطرابات الهضمية على قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية من الطعام الذي تتناوله، يمكن أن تؤدي القناة الهضمية المختلة إلى الإسهال والقيء ، مما يؤدي إلى جفاف الجسم ويجعلك تفقد المزيد من الوزن.4- ما هو معدل فقدان الوزن الطبيعيوفقًا للعديد من الخبراء ، فإن خسارة 1 - 2 رطل (0.45 - 0.9 كجم) في الأسبوع يعد معدلًا صحيًا وآمنًا، ويعتبر فقدان أكثر من ذلك سريعًا جدًا ويمكن أن يعرضك لخطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية ، بما في ذلك فقدان العضلات وحصى المرارة ونقص التغذية وانخفاض التمثيل الغذائيأكثر الطرق شيوعًا التي يحاول بها الناس فقدان الوزن بسرعة هي ممارسة الرياضة بكثرة ، واتباع "نظام غذائي قاسي" أو نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية للغاية أقل من 800 سعرة حرارية في اليوم .غالبًا ما يفضل الأشخاص تناول نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية جدًا ، لأنه غالبًا ما يكون فقدان الوزن من خلال النظام الغذائي أسهل من ممارسة الرياضة.ومع ذلك ، إذا كنت قد بدأت للتو نظامًا غذائيًا أو خطة تمارين رياضية ، فقد تفقد أكثر من 2 رطل (0.9 كجم) في الأسبوع الأول.في هذه الفترة الأولية ، يعد فقدان الوزن السريع أمرًا طبيعيًا تمامًا، يُطلق على الوزن الذي تفقده خلال هذا الوقت اسم "وزن الماء".عندما تستهلك سعرات حرارية أقل مما يحرقه جسمك ، يبدأ جسمك في الانغماس في مخزوناته من الطاقة ، والمعروفة باسم الجليكوجين، يرتبط الجليكوجين في جسمك بالماء ، لذلك عندما تحرق الجليكوجين للحصول على الطاقة ، يطلق الجسم أيضًا هذا الماء .هذا هو السبب في أنك قد تواجه انخفاضًا كبيرًا في الوزن خلال الأسبوع الأول، بمجرد أن يستهلك جسمك مخازن الجليكوجين ، يجب أن يستقر فقدان الوزن عند 1 - 2 رطل (0.45 - 0.9 كجم) في الأسبوع.