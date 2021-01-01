ترغب الكثير من السيدات في تعلم طريقة عمل العيش الفينو في المنزل لأنه من أكثر المخبوزات التي يتم استهلاكها خلال موسم الدراسة واستخدامها في إعداد السندوتشات.
وتتعلم النساء طريقة عمل العيش الفينو في المنزل لتضمن تقديم طعام صحى ولذيذ لأولادها وفى نفس الوقت تكلفته أقل بكثير من الجاهز ، ولكن في بعض الأحيان تكن محاولات عمله فى المنزل غير ناجحة أو أقل جودة من الجاهز مما يدفع النساء للبحث عن طريقة عمل العيش الفينو بشكل احترافي مثل المخابز .
ونقدم لكم طريقة عمل العيش الفينو بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.
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