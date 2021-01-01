طريقة عمل العيش الفينو في المنزل

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العيش الفينو

ترغب الكثير من السيدات في تعلم طريقة عمل العيش الفينو في المنزل لأنه من أكثر المخبوزات التي يتم استهلاكها خلال موسم الدراسة واستخدامها في إعداد السندوتشات.

وتتعلم النساء طريقة عمل العيش الفينو في المنزل لتضمن تقديم طعام صحى ولذيذ لأولادها وفى نفس الوقت تكلفته أقل بكثير من الجاهز ، ولكن في بعض الأحيان تكن محاولات عمله فى المنزل غير ناجحة أو أقل جودة من الجاهز مما يدفع النساء للبحث عن طريقة عمل العيش الفينو بشكل احترافي مثل المخابز .

ونقدم لكم طريقة عمل العيش الفينو بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير العيش الفينو

3 أكواب دقيق

ملعقة كبيرة بكينج بودر
ملعقة كبيرة خميرة فورية

2 ملعقة كبيرة سكر

نصف كوب زيت

ماء للعجن

رشة ملح

طريقة عمل العيش الفينو

* اخلطي في العجان الكهربائي الدقيق مع الخميرة والبيكنج بودر والسكر والملح ثم ضعي ½ كمية الزيت والماء حتى تتكون العجينة

* ضعي باقي كمية الزيت وغطيها واتركيها حتى تتخمر وقطعي العجينة على شكل كرات واتركيها ترتاح وافرديها بالنشابة ولفيها رول واغلقي الأطراف

* غطي العيش الفينو حتى يتخمر لمدة ¼ ساعة ثم ضعيه في الفرن على درجة حرارة 200 في الرف الأوسط حتى تمام النضج واخرجى العيش الفينو بهدوء من الفرن فور النضج وبسرعة واتركيه يبرد في الهواء.

المصدر: elbalad

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