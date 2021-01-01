بالأسماء .. حركة تنقلات مستشاري النيابة الإدارية



حركة تنقلات مستشاري النيابة الإدارية حركة تنقلات مستشاري النيابة الإدارية

أصدر المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة القرار رقم ٤٤٤ / ٢٠٢١ بشأن حركة التنقلات العامة للمستشارين أعضاء النيابة الإدارية.



وتضمنت الحركة نقل نواب رئيس الهيئة، إضافة إلى عدد من الإدارات والفروع المختلفة باليابان الإدارية في المحافظات، كما شملت نقل الوكلاء العامين ورؤساء النيابة من الفئة ا وب وفروع الهيئة المختلفة بالمحافظات.







