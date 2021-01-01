على غرار ميزة تحديد موقع جهاز Android أو iOS المفقود أو المسروق عن بُعد عبر ميزة "Find My Device" من Apple و Google ، يمكن أيضًا تتبع أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بنظام ويندوز باستخدام ميزة Microsoft Find My Device في حالة فقدها أو سرقتها.
ومع ذلك، فإن أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية هما جهازان مختلفان، من المفترض أن تكون الهواتف الذكية متصلة دائمًا إما عبر شبكة الاتصالات أو شبكة Wi-Fi مما يجعل تحديد موقع الأشياء أسهل كثيرًا/ من ناحية أخرى ، لا يُقصد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة أن تكون متصلة دائمًا وهذا ما يجعل تتبع الكمبيوتر المحمول المفقود أو المسروق أمرًا صعبًا.
فيما تهدف ميزة "العثور على جهازي" من Microsoft إلى تسهيل ذلك، ومع هذا ، يمكن للمستخدمين قفل أجهزتهم عن بعد، حيث تعمل الميزة مع كل جهاز تقريبًا بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة بما في ذلك أجهزة Surface، لذا ، إذا كنت تتساءل عن كيفية القيام بتنشيط هذا على جهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول ، فإليك الدليل التفصيلي:
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التعليقات على خطوات.. كيفية تجديد موقع الكمبيوتر المحمول المفقود وقفله
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