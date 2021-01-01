

خطوات.. كيفية تجديد موقع الكمبيوتر المحمول المفقود وقفله خطوات.. كيفية تجديد موقع الكمبيوتر المحمول المفقود وقفله

على غرار ميزة تحديد موقع جهاز Android أو iOS المفقود أو المسروق عن بُعد عبر ميزة "Find My Device" من Apple و Google ، يمكن أيضًا تتبع أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بنظام ويندوز باستخدام ميزة Microsoft Find My Device في حالة فقدها أو سرقتها.



ومع ذلك، فإن أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية هما جهازان مختلفان، من المفترض أن تكون الهواتف الذكية متصلة دائمًا إما عبر شبكة الاتصالات أو شبكة Wi-Fi مما يجعل تحديد موقع الأشياء أسهل كثيرًا/ من ناحية أخرى ، لا يُقصد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة أن تكون متصلة دائمًا وهذا ما يجعل تتبع الكمبيوتر المحمول المفقود أو المسروق أمرًا صعبًا.



فيما تهدف ميزة "العثور على جهازي" من Microsoft إلى تسهيل ذلك، ومع هذا ، يمكن للمستخدمين قفل أجهزتهم عن بعد، حيث تعمل الميزة مع كل جهاز تقريبًا بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة بما في ذلك أجهزة Surface، لذا ، إذا كنت تتساءل عن كيفية القيام بتنشيط هذا على جهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول ، فإليك الدليل التفصيلي:

قد يعجبك أيضا...

المتطلبات المسبقة:- يجب تمكين خدمات الموقع- اتصال بالإنترنت يعمل- يحتاج جهاز الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بنظام ويندوز إلى الارتباط بحساب Microsoft مع وصول المسؤول حتى يعمل هذا- لا تعمل الميزة مع حساب المدرسة أو العملخطوات لتمكين العثور على جهازي على أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بنظام ويندوز:هناك طريقتان لتمكين العثور على جهازي على كمبيوتر محمول يعمل بنظام ويندوز، الأول أثناء إعداد الجهاز والخيار الثاني من الإعدادات، وهنا سوف نعرض الطريقة الثانية:1. افتح تطبيق الإعدادات على الكمبيوتر المحمول2. توجه إلى التحديث والأمان وانقر على خيار العثور على جهازي3. قم بتمكين التبديلخطوات لتحديد مكان الكمبيوتر المحمول الذي يعمل بنظام ويندوز المفقود أو المسروق:- توجه إلى حسابك على موقع مايكروسوفت، وقم بتسجيل الدخول باستخدام نفس حساب Microsoft المرتبط بجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك- حدد علامة التبويب العثور على جهازي- اختر الجهاز الذي تريد البحث عنه ثم حدد "بحث" لرؤية خريطة توضح موقع جهازك.- خطوات قفل جهاز ويندوز الخاص بك عن بعد- عندما تجد جهازك على الخريطة ، حدد قفل -> التالي، سيتم قفل جهازك.