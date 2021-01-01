الصور الدعائية لهاتف Pixel 6 تكشف عن العديد من المميزات الجديدة

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صورة الخبر: الصور الدعائية لهاتف Pixel 6 تكشف عن العديد من المميزات الجديدة
الصور الدعائية لهاتف Pixel 6 تكشف عن العديد من المميزات الجديدة

شركة الإتصالات البريطانية Carphone Warehouse نشرت اليوم بعض الصور الدعائية التي تكشف عن مميزات هواتف جوجل Pixel 6 و Pixel 6 Pro.

أوضحت الصور أن الهاتفين سيأتوا بمعالج جوجل Tensor والذي سيقدم أداء أفضل بنسبة 80% مقارنة بهاتف Pixel 5 وهاتف Pixel 6 سيأتي بشاشة قياسها 6.4 بوصة بمعدل تحديث 90Hz وهاتف Pixel 6 Pro سيأتي بشاشة LTPO بقياس 6.7 بوصة وبمعدل تحديث 120Hz وكلاهما على شاشتهم طبقة حماية Gorilla Glass Victus.

بطارية هاتف Pixel 6 تستطيع الصمود لمدة تصل إلى يومين مع تفعيل وضعية توفير الطاقة Extreme Battery Saver أو يوم كامل مع تفعيل ميزة Adaptive Battery وهي تأتي مفعلة تلقائياً وكلا الهاتفين سيدعموا الشحن السريع بقوة 30 وات والشحن اللاسلكي السريع 21 وات لهاتف Pixel 6 و 23 وات لهاتف Pixel 6 Pro.

هاتف Pixel 6 سيأتي بكاميرتين في الجهة الخلفية الرئيسية فيهم بدقة 50 ميجا بيكسل والثانية واسعة الزاوية بدقة 12 ميجا بيكسل بينما هاتف Pixel 6 ستتوفر به كاميرا ثلاثة للتقريب البصري 4X والتقريب الهجين 20X وستكون بدقة 48 ميجا بيكسل وتقول جوجل أن الكاميرا الرئيسية في كلا الهاتفين ستستطيع إلتقاط كمية ضوء أكبر بنسبة 150% مقارنة بهاتف Pixel 5.

الكاميرا الأمامية في كلا الهاتفين ستكون واسعة الزاوية 94 درجة وكلا الهاتفين سيكونوا مقاومين للماء والأتربة بمعيار IP68. جوجل ستقدم في هواتف Pixel 6 ميزة حذف الأشياء من الخلفية وهي Magic Eraser وميزة Face Unblur للتركيز على الوجه بشكل أفضل وجعله أكثر حدة.

المصدر: اخبار التقنيه

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