شركة الإتصالات البريطانية Carphone Warehouse نشرت اليوم بعض الصور الدعائية التي تكشف عن مميزات هواتف جوجل Pixel 6 و Pixel 6 Pro.
أوضحت الصور أن الهاتفين سيأتوا بمعالج جوجل Tensor والذي سيقدم أداء أفضل بنسبة 80% مقارنة بهاتف Pixel 5 وهاتف Pixel 6 سيأتي بشاشة قياسها 6.4 بوصة بمعدل تحديث 90Hz وهاتف Pixel 6 Pro سيأتي بشاشة LTPO بقياس 6.7 بوصة وبمعدل تحديث 120Hz وكلاهما على شاشتهم طبقة حماية Gorilla Glass Victus.
بطارية هاتف Pixel 6 تستطيع الصمود لمدة تصل إلى يومين مع تفعيل وضعية توفير الطاقة Extreme Battery Saver أو يوم كامل مع تفعيل ميزة Adaptive Battery وهي تأتي مفعلة تلقائياً وكلا الهاتفين سيدعموا الشحن السريع بقوة 30 وات والشحن اللاسلكي السريع 21 وات لهاتف Pixel 6 و 23 وات لهاتف Pixel 6 Pro.
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التعليقات على الصور الدعائية لهاتف Pixel 6 تكشف عن العديد من المميزات الجديدة
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