حققت شركة Oppo هذا العام نجاحات كبيرة في مبيعات الأجهزة الذكية بفضل عدد من أجهزتها الذكية المميزة والتي كان من أبرزها هاتف Reno6 5G.
وجاء هذا الهاتف بهيكل أنيق الشكل مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (156.8/72/6.7) ملم، ووزنه 182 غ.
أما شاشته فأتت من نوع AMOLED بمقاس 6.43 بوصة، ترددها يعادل 90 هيرتزا، ودقتها (2400/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها يزيد عن 400 شمعة/م، وحميت هذه الشاشة بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass 5.
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التعليقات على هاتف بمواصفات ممتازة يحقق نجاحا كبيرا لـ Oppo
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