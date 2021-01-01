

هاتف بمواصفات ممتازة يحقق نجاحا كبيرا لـ Oppo هاتف بمواصفات ممتازة يحقق نجاحا كبيرا لـ Oppo

حققت شركة Oppo هذا العام نجاحات كبيرة في مبيعات الأجهزة الذكية بفضل عدد من أجهزتها الذكية المميزة والتي كان من أبرزها هاتف Reno6 5G.



وجاء هذا الهاتف بهيكل أنيق الشكل مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (156.8/72/6.7) ملم، ووزنه 182 غ.



أما شاشته فأتت من نوع AMOLED بمقاس 6.43 بوصة، ترددها يعادل 90 هيرتزا، ودقتها (2400/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها يزيد عن 400 شمعة/م، وحميت هذه الشاشة بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass 5.

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ويضمن الأداء الممتاز له معالج MediaTek Dimensity 900 5G المطور بتقنية 6 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G78 MC4، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف عى الوجوه.وجهزت Oppo هذا الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4300 يمكن شحنها بسرعة كبيرة عبر شاحن باستطاعة 65 واطا.