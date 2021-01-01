نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صورة التقطها مسبار الأمل لفصل الربيع في الجزء الشمالي من كوكب المريخ.
وفي حسابه على موقع "تويتر"، علق الشيخ محمد بن راشد على الصورة قائلا إن "الإمارات بدأت اليوم مشاركة البيانات العلمية التي حصلت عليها مع بقية مراكز البحث العالمية".
وأضاف: "اكتشفت كميات أكبر من المتوقع من الأكسجين في الكوكب".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الربيع على المريخ.. الإمارات تبدأ مشاركة بيانات مسبار الأمل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق