

جوجل تتيح زر RSS لجميع مستخدمى هواتف أندرويد .. وإليك كيفية تفعيله جوجل تتيح زر RSS لجميع مستخدمى هواتف أندرويد .. وإليك كيفية تفعيله

أتاح متصفح جوجل كروم على تطبيقه لهواتف أندرويد زر RSS لتمكين المستخدمين من متابعة الأخبار والنشرات وكل ما يتعلق بالمواقع في الوقت الفعلى لنشرها.



وبحسب موقع Tech Times فإن جوجل كروم قد أتاح زر RSS لهواتف أندرويد في الوقت الحالي، ولكن سيتيحه لهواتف آيفون في وقت متأخر هذا العام، أو ربما حتى العام القادم.



ويمكن زر RSS مستخدمي هواتف أندرويد متابعة التحديثات والتغييرات وكذلك الأخبار وكل ما هو جديد في نفس الوقت الذي تقوم فيه المنصات أو المواقع نشر الجديد لديها.

قد يعجبك أيضا...

وكشف مدير هندسة متصفح الويب في جوجل أن زر RSS قد وصل بالفعل على النظام الأساسي لهواتف أندرويد، حيث يمكن تفعيله أو تعطيله أيضا من على الإعداد الافتراضي.كما أوضح أن هناك العديد من التعديلات والإعدادات التي يمكن لأي شخص القيام بها لهذا الغرض ، خاصة وأن موجز RSS للأخبار ومواقع الويب الأخرى هو جزء من تخصيص التطبيق.ويمكن أن يساعد ذلك في تجربة التصفح الشاملة التي قد يفعلها الشخص باستخدام تطبيق جوجل كروم خاصةً أنه يظل أحد أفضل المتصفحات المستخدمة لكل من الأنظمة الأساسية للجوال والكمبيوتر.كيفية تفعيل زر RSS لجميع مستخدمى هواتف أندرويدوفي الوقت الحالي يمكن للمستخدمين الانتقال إلى قائمة النقاط الثلاث على تطبيق جوجل كروم ، وفي الجزء السفلي ، سيرون ميزة متابعة لـ RSS لموقع الويب، حيث سيظهر تلقائيًا عند تشغيل تطبيق موقع الويب.