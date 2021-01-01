

أرباح سامسونج تقفز لأعلى مستوى لها في 3 سنوات أرباح سامسونج تقفز لأعلى مستوى لها في 3 سنوات

حققت شركة سامسونج الكورية إنجازا جديدا وقفزت أرباحها إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات في الربع الثالث من العام الحالي، وذلك بفضل المبيعات القياسية لهواتفها الذكية لهذا العام.



وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز فإن مبيعات شركة سامسونج قد ارتفعت بنسبة 9 % لتصل إلى 73 تريليون وون كورى جنوبي، حيث ساهم الطلب المتزايد على الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية خلال عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا في زيادة أرباح الشركة.



وقالت سامسونج إن أرباح التشغيل بلغت 15.8 تريليون وون أى ما يعادل حوالي 13.2 مليار دولار أمريكى بين شهرى يوليو وسبتمبر ، بزيادة 28 % ، من مبيعات الهواتف الذكية وشاشات العرض الإلكترونية.

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وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في أرباح شركة سامسونج إلا أنه مع نقص أشباه الموصلات والرقائق عالميا فإن ذلك قد يعرض سامسونج لمبيعات منخفضة بشكل كبير في الربع الرابع من العام الحالي.وفقا للصحيفة فإن المحلل كيم يونج وو ، في SK Securities ، قال إنه "مع دخولنا عصر فيروس كورونا ، ومع عودة المزيد من الأشخاص إلى الحياة الطبيعية ، يضعف الطلب على الإلكترونيات مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التلفزيون، مما سيؤدي ارتفاع التضخم أيضًا إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ، مما سيؤدي لاحقًا إلى انخفاض الطلب".