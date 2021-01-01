

عدد لاعبى FIFA 22 يتخطى 9 ملايين.. والشركة المالكة: ستكون الإصدار الأخير عدد لاعبى FIFA 22 يتخطى 9 ملايين.. والشركة المالكة: ستكون الإصدار الأخير

حققت لعبة FIFA 22 فيفا 22 رقما قياسيا في إجمالي عدد لاعبيها الذين تخطوا 9 ملايين لاعب، في أيام قليلة للغاية، حيث تم إطلاقها للمرة الأولى في 1 أكتوبر الماضي.



وقالت شركة ألعاب الفيديو EA المالكة للعبة FIFA 22 أن عدد لاعبيها وصل ل 9.1 مليون لاعب في أيام، و تم إنشاء 7.6 مليون فريق في اللعبة، كما تم لعب 460 مليون مباراة.



وتعتبر لعبة FIFA فيفا من أكثر الألعاب جماهيرية ويتم كل عام إطلاق نسخة جديدة منها إلا أن لعبة FIFA 22 ستكون الأخيرة، كما أن اللعبة قد وصلت لحد لم يستطع فيها المنافسون الاقتراب منها .

قد يعجبك أيضا...

وحسب موقع Tech Radar فإن شركة EA Sports كشفت عن أنها تفكر في إعادة تسمية ألعاب فيفا الخاصة بها خلال السنوات القادمة، كما أنها قالت إنها تراجع اتفاقية حقوق التسمية الخاصة بها مع FIFA ، بالإضافة إلى أنها ستكون الإصدار الأخير على الإطلاق.وأوضحت EA أنها تدرك تمامًا مدى أهمية المسابقات ذات العلامات التجارية والبطولات الوطنية ، وكذلك الأندية والملاعب واللاعبين المشهورة عالميًا في "أصالة" سلسلة ألعاب FIFA.وأضافت "لهذا السبب نركز قدرًا كبيرًا من الطاقة على القوة الجماعية لأكثر من 300 شريك مرخص فردي يمنحنا إمكانية الوصول إلى أكثر من 17 ألف رياضي عبر أكثر من 700فريق ، في 100 ملعب وأكثر من 30 بطولة حول العالم".