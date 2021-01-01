كشفت تقارير أن مستخدمي ساعات آبل الذكية ذات الإصدارات الأقدم سيواجهون مشكلة كبيرة إذا أرادوا الترقية وشراء ساعات 7 Apple Watch الجديدة والتي تم إطلاقها مؤخرا، وبدأت آبل في توفيرها للمشترين.
وبحسب تقرير من موقع Gizmodo فإن ساعات 7 Apple Watch الجديدة ستتطلب نظاما جديدا للشحن السريع، وهذا النظام لن يتوافق مع أنظمة شحن الساعات الذكية الذكية القديمة من آبل.
وسيكون هذا الأمر عائقا كبيرا إذا كان لديك عدد قليل من أجهزة شحن ساعات آبل الذكية القديمة وتفكر في شراء ساعات 7 Apple Watch والتي تتوفر للطلب بدءًا من اليوم، والتي صدر معها نظام شحن سريع يعتبر هو الأفضل على الإطلاق في التحسينات الخاصة بساعات آبل.
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التعليقات على مشكلة كبيرة تواجه مستخدمي ساعات آبل الذكية
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