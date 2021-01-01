ريدمي تستعد لإطلاق هاتف عملاق ينافس هواتف سامسونج

تعتزم شركة ريدمي، العلامة التجارية الفرعية لشركة شاومي الصينية، إطلاق هاتف جديد بقدرات جبارة بمواصفات الهواتف الرائدة مع سعر مناسب للغاية، وهو هاتف + Xiaomi Redmi K50 Pro ، حيث من المقرر أن ينافس هواتف سامسونج بقدراته المذهلة.
وبحسب موقع Notebookcheck فإن شركة شاومي قد كشف عدد من مواصفات هاتف + Redmi K50 Pro على صفحتها الرسمية بموقع ويبو، حيث بدت إمكانات الهاتف جبارة والتي ستكون مفاجآة كبيرة لمستخدمي هواتف ريدمي.
وسيأتي هاتف ريدمي + Redmi K50 Pro ع ستأتي شاشته البالغة 6.7 بوصة من نوع OLED وبجودة عرض 2K، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع دقة تبلغ x 2400 1080 ، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة.
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