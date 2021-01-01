

ريدمي تستعد لإطلاق هاتف عملاق ينافس هواتف سامسونج ريدمي تستعد لإطلاق هاتف عملاق ينافس هواتف سامسونج

تعتزم شركة ريدمي، العلامة التجارية الفرعية لشركة شاومي الصينية، إطلاق هاتف جديد بقدرات جبارة بمواصفات الهواتف الرائدة مع سعر مناسب للغاية، وهو هاتف + Xiaomi Redmi K50 Pro ، حيث من المقرر أن ينافس هواتف سامسونج بقدراته المذهلة.



وبحسب موقع Notebookcheck فإن شركة شاومي قد كشف عدد من مواصفات هاتف + Redmi K50 Pro على صفحتها الرسمية بموقع ويبو، حيث بدت إمكانات الهاتف جبارة والتي ستكون مفاجآة كبيرة لمستخدمي هواتف ريدمي.



وسيأتي هاتف ريدمي + Redmi K50 Pro ع ستأتي شاشته البالغة 6.7 بوصة من نوع OLED وبجودة عرض 2K، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع دقة تبلغ x 2400 1080 ، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

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وسيقدم هاتف + Redmi K50 Pro كاميرا خلفية ثلاثية الأساسية بدقة 108 ميجا بيكسل، مقترنة بكاميرا تليفوتوجرافية للتقريب، بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو.وسيحتوى هاتف ريدمي + Redmi K50 Pro على بطارية سعة 5000 مللي أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط، كما يتم شحن البطارية فى حوالى 40 دقيقة، مع نظام التشغيل أندرويد 11 .وسيعمل هاتف ريدمي + Redmi K50 Proعلى معالج قوى من شركة كوالكوم الامريكية من نوع Snapdragon 898 ، مع ذاكرة تخزين عشوائي 4 و 6 جيجا بايت رام، مع ذاكرة داخلية تبدأ من سعة 128 جيجا بايت.