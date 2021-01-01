كشفت تقارير أن شركة جوجل الأمريكية تعمل على تطوير خدمتها الجديدة للرسائل RCS على جميع هواتف الأندرويد، لتكون بديلة لتطبيق واتسآب من خلال خلق نظام مفتوح لا يحتاج للتثبيت لجميع مصنعى الهواتف الذكية بما فيهم شركة آبل.
وبحسب تقرير من موقع Phone Mantra فإن جوجل قد دعت بالفعل شركة آبل الأمريكية لاستخدام نظام خدمة الرسائل RCS بالإضافة إلى دعوة عدد من الشركات الأخرى.
وتعد خدمة رسائل RCS من جوجل منافس أساسي لتطبيق مثل واتسآب الذي يصل عدد مستخدميه لأكثر من 2 مليار مستخدم نشط شهريا، حيث تتميز باحتوائها على عدد من الخصائص أهمها ميزة تشفير الرسائل من طرف إلى طرف end-to-end encryption، كما تسمح للمستخدمين بإضافة الصور وإرسالها مباشرة عبر التطبيق فى نفس الوقت.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تقارير : شركة جوجل تبحث عن بديل لواتسآب وتريد إشراك آبل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق