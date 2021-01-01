تحذير عاجل لجميع مستخدمي جوجل كروم لهذا السبب

حذر خبراء في مجال الأمن الإلكتروني جميع مستخدمي متصفح جوجل كروم حول العالم والبالغ عددهم 2.6 مليار مستخدم، من وجود عمليات اختراق جديدة عالية المستوى.
وبحسب مجلة فوربس الأمريكية فإنه شركة جوجل قد حذرت في منشور جديد لها من وجود 4 ثغرات أمنية في متصفح كروم، كما صنفتها الشركة بأنها عالية الخطورة، حيث يحتاج المستخدمون لاتخاذ إجراءات فورية.
وتعمل جوجل على تقييد تلك الثغرات، لمحاولة وقف انتشارها لجميع المستخدمين، كما نصحت الشركة بضرورة القيام بالترقية فورا لضمان عدم استهدافهم.
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