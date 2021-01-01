ارتفعت أسعار السيارة سوزوكي سياز موديل 2022، والتي تقدم داخل السوق المصري عبر فئة واحدة من التجهيزات، حيث قدرت تلك الزيادة بقيمة قدرت بـ 4400 جنيه، وتعد سياز واحدة من الاصدارات التي تنتمي إلى فئة السيدان، والمقدمة من قبل العلامة التجارية اليابانية عبر باقة من التجهيزات الفنية.
مواصفات السيارة سوزوكي سياز موديل 2022
تستمد السيارة سوزوكي سياز موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة 104 حصانا، وعزم اقصى للدوران 138 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية تعمل عبر منظومة الدفع الامامي تتكون من 4 سرعات، مع قوة تسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 12 ثانية، بالاضافة إلى نسبة استهلاك للوقود تقدر بـ 5.1 لتر لكل 100 كيلومتر.
وتأتي السيارة سوزوكي سياز موديل 2022 عبر باقة من تجهيزات الحماية والامان مثل، فرامل مانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالمكابح EBD، و حساسات ركن وكاميرا خلفية، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ومرايات جانبية كهربائية، ومثبت سرعة، وانذار مانع السرقة، مرآة ذاتية التعتيم، وقفل مركزي للابواب، وعدد 4 نوافذ كهربائية.
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التعليقات على زيادة في أسعار سوزوكي سياز موديل 2022 .. تفاصيل
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