تنتمي السيارة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت موديل 2021 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، والتي تتميز بارتفاعها المناسب عن الارض، مع مساحة داخلية تتسم بالرحابة والجانب العائلي، بالإضافة إلى حزمة التجهيزات المطروحة باختلاف كل فئة.
ولذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مواصفات واسعار ميتسوبيشي مونتيرو سبورت موديل 2021 داخل السوق العمانية
قدرات السيارة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت موديل 2021
تستطيع السيارة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت موديل 2021 أن تنطلق من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 9.7 ثانية، حيث تستمد قوتها من سواعد محرك سداسي الاسطوانات يعمل عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات بواسطة علبة تروس اوتوماتيكية الاداء، بسعة 3000 سي سي، مع قوة قدرها 215 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 285 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 182 كيلومتر في الساعة.
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التعليقات على سعر ومواصفات ميتسوبيشي مونتيرو سبورت موديل 2021 في عمان
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