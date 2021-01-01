

تجربة قيادة فورد F-150 2021 هايبرد “أهم المعلومات والمواصفات والأسعار” تجربة قيادة فورد F-150 2021 هايبرد “أهم المعلومات والمواصفات والأسعار”

المربع نت – ظهرت سلسلة “اف” من فورد للمرة الأولى عام 1948.. وقد استطاعت ان تحصل على لقب المركبة الأكثر مبيعاً في أميريكا طوال 39 عاماً والأكثر مبيعاً في قطاع السيارات لمدة 44 عاماً على التوالي، واليوم سنتعرف سوياً على الجيل الأحدث والجديد كلياً من فورد اف 150 في نسخته الهجينة وهي أقوى نسخة متاحة من اف 150.



تصميم الواجهة والهيكل



تم بناء شاحنة اف 150 الجديدة كلياً بشكل يجعلها الأمتن والأكثر إنتاجية على الإطلاق في تاريخ سلسلة اف، عن طريق هيكل متين للغاية مصنوع من مزيج من الألومنيوم الفائق القوة والمطابق للمعايير العسكرية، بجانب تصميم خارجي محسن جعل منها الجيل الأكثر إنسيابية في تاريخ سلسلة اف كلها، مما يساهم وبشدة في القدرة على الوصول لسرعات قصوى أعلى وتحقيق معدلات إستهلاك وقود أفضل بجانب عزل صوتي أفضل لأصوات الرياح على السرعات الأعلى.

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حصل الجيل الجديد من اف 150 على تصميم أكثر عصرية وجرأة، ونبدأ بالشبكة العملاقة من الكروم في مقدمة السيارة، مع العلم أنه يتوافر 11 تصميم مختلف لتلك الشبكة، بجانب الكشافات الخلفية والأمامية من نوع LED المزودة بخاصية التحكم التلقائي بالإنارة العالية، وكما ذكرنا سابقاً ان هذا هو الجيل الأفضل على الإطلاق في تاريخ اف 150 من حيث إنسيابية الهواء، وتتمتع بممتص الصدمات الأمامي ذا الحجم الكبير والمزود بمستشعرات أمامية.التصميم الجانبي والخلفيومن الجانب، نلاحظ الجنوط القوية مع العتبات الكهربائية الجانبية وتطعيمات الكروم على مقابض الأبواب والمرايا الجانبية التي تحمل الكثير لنتحدث عنه، بداية من الكاميرات المحيطية والتنبيه للنقاط العمياء، والإضاءة الإختيارية حول الشاحنة التي يمكنها المساعدة وبشدة أثناء التخييم، ويمكنك التحكم في تلك الإضاءة عن طريق الشاحنة او عن طريق التطبيق الخاص بالسيارة.المقطع الخلفي من السيارة لديه الكثير والكثير لنتحدث عنه، فهذا الجزء الذي جعل من تلك الشاحنة كامب متنقل بسهولة متناهية، فالخامات المصنوع منها صندوق السيارة صنعت لتصمد في كافة ظروف التحميل، والأهم هو المخارج الكهربائية في جانب السيارة التي يمكن ان تصل الى خرج إجمالي 2.4 كيلو وات.ما يعني انه يمكنك توصيل فرن كهربائي ولابتوب وشاشة خارجية للتخيم أو حتى توصيل الأدوات الكهربائية اثناء العمل مثل المنشار الكهربائي او غيره بمنتهى السهولة وبدون الحاجة الى مولد كهربائي خارجي بتكلفة إضافية، كما يتمتع الجزء الخلفي من الشاحنة بكاميرا خلفية ومستشعر للرجوع الى الخلف مما يجعل القيادة بمقطورة خلفية أسهل.التصميم الداخلي والتقنياتالعملية القصوى لم تقتصر فقط على الجزء الخارجي من الشاحنة، بل هي أكثر وأوضح بالداخلية، حيث تتمتع الشاحنة بشاشة تعمل باللمس من نوع LCD وبقياس 12 بوصة، وهي أكبر شاشة داخلية تتوافر على الإطلاق في تاريخ فورد اف 150، وتحتوي تلك الشاشة على دليل الإستخدام الخاص بالسيارة، والأهم هو سلسلة فيديوهات لشرح بعض أجزاء دليل الإستخدام.وتعمل تلك الشاشة عبر نظام “سينك 4” الجديد بالكامل، والذي يمكنه الحصول على التحديثات المختلفة عبر الهواء، كما يمكن توصيل الهاتف المحمول بالنظام المعلوماتي عبر Apple CarPlay وAndroid Auto عن طريق الشاحن اللاسكلي، كما يمكن فصل الشاشة الى نصفين لعرض نوعين مختلفين من المحتوى في نفس اللحظة، وتتصل تلك الشاشة بنظام صوتي من نوع Bang & Olufsen مكون من 8 سماعات وصابووفر.هذا بجانب لوحة عدادات رقمية جديدة بقياس 12 بوصة، وتتضمن هذه اللوحة مؤشرات قيادة رقمية بالكامل يعطيك أهم المعلومات في إطار سهل الإستخدام، مع حرية إختيار المؤشرات التي تريد أن تراها وكيفية إعدادها، أما عن الكونسول الوسطي، فيمكننا القول انه عبارة عن مكتب متنقل.المقاعد الخلفيةتأتي فورد اف 150 مزودة بمقاعد أمامية يمكنها ان تفتح حتى زاوية 180 درجة تقريباً لتكون عبارة عن سرير متنقل لفترات الراحة او أخذ غفوة قصيرة بين المسافات الطويلة، والأهم هو الإهتمام بالتفاصيل، فحينما يتم فرد المقعد بالكامل ترتفع المنطقة الخاصة بالمقعدة أوتوماتيكياً لتكون مساوية لباقي الكرسي لتقديم مستوى راحة أفضل، بجانب المنطقة الخاصة بدعم الأكتاف لتوفير راحة حتى أفضل من السرير العادي!والأهم، هو توافر منطقة للتخزين قابلة للإغلاق أسفل المقعد الخلفي، ويمكنك وضع أدوات الصيد بها مثلاً او غيره من الأشياء التي تود الحفاظ عليها من الأيادي العامة.المحرك والأداءسيارة اليوم هي النسخة الهجينة من فورد اف 150 وهي الأقوى على الإطلاق من تلك السلسلة، وتعمل السيارة عبر محرك إحتراق داخلي من نوع “باور بوَست” مكون من 6 إسطوانات على شكل حرف V بزاوية 60 درجة بسعة 3.5 لتر وشواحن توربينية مزدوجة، بجانب محرك كهربائي بقوة 44 حصان متصل ببطارية من الليثيوم أيون بقوة 1.5 كيلو وات/ ساعة.لتصبح القوة الإجمالية لتلك المنظومة هي 430 حصان عند 6,000 دورة/ دقيقة مع عزم أقصى للدوران يبلغ 773 نيوتن المتر عند 3,000 دورة/ دقيقة، وتتصل تلك المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات يوصل القوة للأربع عجلات عبر 8 أنماط قيادة مختلفة، لتتمكن الشاحنة من قطر حمولة قصوى تصل الى 6350 كجم، وحمولة قصوى تبلغ 1508 كجم، وبفضل تلك المنظومة الهجينة، تتمكن السيارة من قطع مسافة تزيد عن 1,127 كم بخزان وقود واحد والبالغ سعته 115 لتر.أنظمة السلامة ومساعدة السائقفورد اف 150 تتمتع بالعديد والعديد من الأنظمة المساعدة وتجهيزات الأمن والسلامة المختلفة والتي تشتمل على:نظام الإبقاء في خط السير كتجهيز قياسينظام الفرملة الطارئة التلقائينظام الفرملة بعد وقوع الحادثمثبت السرعة التفاعلي الذكي مع التوقف والإنطلاق التلقائيمساعد التوجيه عند المناورات الطارئةالمساعد عند التقاطعمساعد الركن النشط كتجهيز إختياري في فئة بلاتينومالسعروفي الختام، تبدأ أسعار فورد اف 150 2021 هايبرد من 227,000 ريال وصولاً إلى 294,000 ريال.