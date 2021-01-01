

شاهد طائرة تعلق أسفل جسر أثناء نقلها! شاهد طائرة تعلق أسفل جسر أثناء نقلها!

المربع نت – نقل الطائرات براً ليس أمراً سهلاً، وهو ما اكتشفه سائق شاحنة وكلت له مهمة نقل طائرة إيرباص A320 في الهند، حيث تم تحميل الطائرة المملوكة سابقاً لشركة طيران الهند على شاحنة ونقلها بعيداً عن مطار أنديرا غاندي الدولي بالقرب من مدينة نيودلهي.



كان يتم نقل الطائرة على طول طريق جورجرام دلهي السريع عندما اصطدمت بالجانب السفلي لجسر مشاة، وغالباً ما نرى شاحنات طويلة إما عالقة أو مقطوعة الرأس أثناء القيادة أسفل الجسور، لكن هذه المرة الأولى التي نشهد فيها حدوث ذلك لطائرة.



وفي حديثه للصحف المحلية، أكد مسؤول بمطار دلهي أنها طائرة توقفت عن العمل، ولا تنتمي إلى أسطول مطار دلهي، وفي الفيديو، يتم نقلها بدون أجنحة، وقال المسؤول أن السائق ربما اتخذ قرارات خاطئة أثناء نقلها.

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يُظهر مقطع الفيديو الذي تم التقاطه تعطيل هذا الحادث لحركة المرور، ولا يزال من غير الواضح كم من الوقت ظلت الطائرة عالقة تحت الجسر، وكيف تم تحريرها، لكن الجانب السفلي من الجسر وجسم الطائرة قد تضررا بشدة.