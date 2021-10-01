سوق الأسهم الأمريكية يختتم على تراجع مؤشرات بورصة نيويورك

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سوق الأسهم الأمريكية يختتم على تراجع مؤشرات بورصة نيويورك

اختتمت سوق الأسهم الأمريكية، تعاملات جلسة اليوم، على تراجع مؤشرات بورصة نيويورك .

وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعاً بـ 7.96 نقطة أو 18% ليغلق عند 4390.70 نقطة.

وخسر مؤشر ناسداك المجمع نقطة أو 0.52٪ إلى 14577.59 نقطة.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 13.66 نقطة أو 0.04٪ إلى 34741.28 نقطة.

ويشار إلى أن بورصة نيويورك (بالإنجليزية: New York Stock Exchange ويشار لها اختصاراً بـ NYSE)‏، تقع في مدينة نيويورك شارع وول ستريت وهي أكبر سوق لتبادل الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث تعاملاتها (بالدولار وثاني أكبر بورصة من حيث عدد الشركات المدرجة حيث اجتازها سوق نازداك عام 1990, ولكن القيمة السوقية للشركات المدرجة أو ما يعرف بالرسملة السوقية فهي أكبر بخمس أضعاف عن الشركات المدرجة في سوق نازداك).

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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