

الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على قرض التعليم من بنك مصر الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على قرض التعليم من بنك مصر

قرض التعليم من بنك مصر | مع اقتراب الطلاب من حلم الالتحاق بالجامعات المختلفة، يزداد البحث عن التمويلات التي تقدمها البنوك للأسر لدفع مصروفات الجامعات، ويعد بنك مصر من بين البنوك التي تقدم خدمة قرض التعليم، للمساهمة في تخفيف أعباء بعض الأسر فيما يخص المصروفات الدراسية.



بانر ياريس داخل الأخبار





لذلك يستعرض “يلا بيزنس” في السطور التالية الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على القرض قبل بدء العام الدراسي الجديد.

قد يعجبك أيضا...

بانر إم جي أكتوبر 2021الفئات التي تحصل على قرض التعليم من بنك مصر– يُمنح قرض التعليم للموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري.بانر شيري داخل الأخبار– للموظفين بموجب إثبات الدخل.بانر كيا داخل الأخبار– أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية.– مستحقو المعاشات بتعهد تحويل المعاش أو بدون.– أصحاب الأوعية الادخارية من المصريين والأجانب.مميزات الحصول على القرض– يمنح البنك لعملائه سعر عائد تنافسي.– يصل الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا.– يصل الحد الأقصى لقيمة القرض إلى 500 ألف جنيه بشروط محدده.– نسبة التمويل تصل إلى 100%.– مدة تمويل القرض تصل إلى 84 شهر.المستندات المطلوبةمستندات أساسية:يقوم الراغب في الحصول على قرض التعليم بتقديم مستندات أساسية، وهي صورة من بطاقة الرقم القومي تكون سارية، وأصل من إيصال مرافق على مقر إقامة العميل.مستندات للموظفين:يقوم الراغب في الحصول على قرض التعليم من الموظفين بتقديم شهادة مفردات الراتب الشهري، وتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري.مستندات لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:يتم تقديم صورة البطاقة الضريبية، وصورة من ترخيص أو تصريح مزاولة المهنة، صورة لمستخرج رسمي حديث من السجل التجاري، كشف حساب بنكي لمدة 6 شهور.مستندات أصحاب ومستحقي المعاشات:بيان بقيمة المعاش، وبيان المستفيدين من المعاش، وتعهد بتحويل المعاش شهريا.