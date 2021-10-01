

ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط الخـام وسـوائل الغاز الطبيعي 625 ألف برميل يوميا ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط الخـام وسـوائل الغاز الطبيعي 625 ألف برميل يوميا

تشير التقديرات الأولية إلى ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط الخـام وسـوائل الغاز الطبيعي خلال شهر أغسطس 2021 بنحو 625 ألف برميل يوميا ، أي بنسبة 0.7 % مقارنة بمستويات الشهر السابق ، لتصل إلى حوالي 94.8 مليون برميل يوميا، حيث ارتفع إجمالي إمـدادات الدول المنتجـة مـن خارج أوبك بنسبة 0.8 % ليصل إلـى نحـو 62.9 مليـون برميل يوميا.



كمـا ارتفعت إمدادات الدول الأعضاء في منظمة أوبك بنسبة 0.5 % لتصل إلى نحو 31.9 مليون برميل يوميا، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية سبتمبر 2021 الصادرة عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط.



أمـا فيمـا يخـص إمـدادات مجموعـة دول أوبـك + مـن الـنفط الخـام فقـد ارتفعـت خـلال شـهر أغسطس 2021 بنحـو 62 ألـف برميل يوميا ، أي بنسبة 0.2 % مقارنـة بمستويات الشهر السابق ، لتصل إلى حوالي 37.4 مليون برميل يوميا،فقد انخفضت إمدادات الدول المنتجـة مـن خـارج أوبك والأعضاء في مجموعة اوبك + بنسبة 1 % لتصـل إلـى نحـو 15 مليـون برميل يوميا ، بينمـا ارتفعت إمدادات الدول العشر الأعضاء في منظمة أوبك ، وهي أعضـاء فـي مجموعـة أوبـك + ، بنسبة % 0.1 لتصل إلى نحو 22.4 مليون برميل يوميا.