

سعر ومواصفات هواوي P40 لايت 5G .. مميزات Huawei P40 Lite 5G سعر ومواصفات هواوي P40 لايت 5G .. مميزات Huawei P40 Lite 5G

يبحث الكثيرين خلال الفترة الماضية عن سعر ومواصفات هواوي P40 لايت 5G حيث تم تصميم Huawei P40 Lite 5G من السيليكون المُحسن وكاميرا أساسية أفضل من الإصدارات السابقة، فضلا عن دعمه لخدمات الجيل الخامس.



مواصفات هواوي P40 لايت 5G



وتستعرض يلا بيزنس خلال السطور التالية عن سعر ومواصفات Huawei P40 Lite 5G :

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بانر إم جي أكتوبر 2021ويتميز الهاتف بلوحة LTPS LCD مقاس 6.5 بوصة مع دعم HDR 10 بدقة Full HD)1080 x 2400) ، ومن الداخل يعمل الهاتف بمجموعة شرائح HiSilicon Kirin 820 5G ثماني النواة الجديدة مقارنة بـ Kirin 810 في الطراز السابق إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 6 جيجابايت وذاكرة تخزين 128 جيجابايت UFS 2.1.ويتميز Huawei P40 Lite 5G بكاميرا رباعية تتكون من كاميرا أساسية 64 ميجابيكسل f / 1.8 مقارنة بكاميرا 48 ميجابيكسل على الطراز السابق، بالإضافة إلى كاميرا فائقة الاتساع 8 ميجابيكسل مزودة بعدسة ماكرو 2 ميجابيكسل ومستشعر عمقه 2 ميجابيكسل مع كاميرا سيلفي 16MP f / 2.0.بانر شيري داخل الأخبارويحتوي هاتف Huawei P40 Lite 5G على بطارية بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة وهي إصدار أقدم من وحدة 4200 مللي أمبير في P40 Lite.بانر كيا داخل الأخبارويدعم الهاتف Bluetooth 5.1 وWiFi مزدوج النطاق ومدخل شحن USB Type-C ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم ويأتي الهاتف بنظام EMUI 10.1 الخاص بهواوي.ويأتي هواوي P40 لايت 5G بثلاثة ألوان هي: الأسود والأخضر والفضي بسعر 430 دولارا.