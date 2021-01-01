سعر ومواصفات هواوي P40 لايت 5G .. مميزات Huawei P40 Lite 5G

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › سعر ومواصفات هواوي P40 لايت 5G .. مميزات Huawei P40 Lite 5G

صورة الخبر: سعر ومواصفات هواوي P40 لايت 5G .. مميزات Huawei P40 Lite 5G
سعر ومواصفات هواوي P40 لايت 5G .. مميزات Huawei P40 Lite 5G

يبحث الكثيرين خلال الفترة الماضية عن سعر ومواصفات هواوي P40 لايت 5G حيث تم تصميم Huawei P40 Lite 5G من السيليكون المُحسن وكاميرا أساسية أفضل من الإصدارات السابقة، فضلا عن دعمه لخدمات الجيل الخامس.

مواصفات هواوي P40 لايت 5G

وتستعرض يلا بيزنس خلال السطور التالية عن سعر ومواصفات Huawei P40 Lite 5G :

بانر إم جي أكتوبر 2021
ويتميز الهاتف بلوحة LTPS LCD مقاس 6.5 بوصة مع دعم HDR 10 بدقة Full HD)1080 x 2400) ، ومن الداخل يعمل الهاتف بمجموعة شرائح HiSilicon Kirin 820 5G ثماني النواة الجديدة مقارنة بـ Kirin 810 في الطراز السابق إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 6 جيجابايت وذاكرة تخزين 128 جيجابايت UFS 2.1.

ويتميز Huawei P40 Lite 5G بكاميرا رباعية تتكون من كاميرا أساسية 64 ميجابيكسل f / 1.8 مقارنة بكاميرا 48 ميجابيكسل على الطراز السابق، بالإضافة إلى كاميرا فائقة الاتساع 8 ميجابيكسل مزودة بعدسة ماكرو 2 ميجابيكسل ومستشعر عمقه 2 ميجابيكسل مع كاميرا سيلفي 16MP f / 2.0.

بانر شيري داخل الأخبار
ويحتوي هاتف Huawei P40 Lite 5G على بطارية بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة وهي إصدار أقدم من وحدة 4200 مللي أمبير في P40 Lite.

بانر كيا داخل الأخبار
ويدعم الهاتف Bluetooth 5.1 وWiFi مزدوج النطاق ومدخل شحن USB Type-C ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم ويأتي الهاتف بنظام EMUI 10.1 الخاص بهواوي.
ويأتي هواوي P40 لايت 5G بثلاثة ألوان هي: الأسود والأخضر والفضي بسعر 430 دولارا.

المصدر: يلا بيزنس

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سعر ومواصفات هواوي P40 لايت 5G .. مميزات Huawei P40 Lite 5G

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
55513

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager