التقي الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع أودري أزولاي مدير عام منظمة اليونسكو على غذاء عمل بمقر المنظمة، وذلك لمناقشة موضوعات عديدة متعلقة بالتراث والحضارة وسبل التعاون خلال الفترة القادمة، وذلك عقب انتهاء المحاضرة التي ألقاها أمس الجمعة بالمقر الرئيسي لمنظمة اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس.
وحرصت المدير العام للمنظمة علي تهنئة الوزير على المحاضرة التي أشاد بها الحضور والتي تعكس جهود الدولة في مجال الآثار، كما تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض آخر مستجدات الأعمال في المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع منظمة اليونسكو في مجال الحفاظ علي الآثار والتراث.
وأهدي الدكتور خالد العناني آزولاي في نهاية اللقاء، مستنسخاً لقناع يويا المحفوظ بالمتحف المصري بالتحرير والتي كانت زارته بصحبة الوزير في شهر إبريل الماضي على هامش مشاركتها في حضور موكب المومياوات الملكية، كما دعاها الوزير لحضور الاحتفالية التي سيتم إقامتها في الأقصر خلال الفترة القادمة.
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التعليقات على وزير السياحة يبحث سبل تعزيز التعاون مع منظمة «اليونسكو»
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