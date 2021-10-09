سجلت اسعار العملات اليوم السبت 9-10-2021 استقرار ملحوظًا فى البنوك المصرية أمام الجنيه، وسجلت أسعار العملات فى مصر 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع بالنسبة للدولار ، وبلغ سعر اليورو 18.03 للشراء و18.26 للبيع، وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.18 للشراء 21.46 للبيع، ووصل الدرهم الإماراتي 4.26 للشراء و4.29 للبيع، وذلك وفقا للبنك الأهلي المصري.
ويعرض موقع أموال الغد أسعار العملات فى البنوك المصرية اليوم كالتالي:
سعر الدولار فى البنوك المصرية
بلغ سعر الدولار اليوم فى البنك الاهلي المصري 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع ، وسجل سعر الدولار فى بنك العقاري المصري، بنك عودة، بلوم، المشرق البنك العقاري الافريقي، المصرف المتحد، بنك أبوظبي التجاري، وبنك البركة، بنك التجاري الدولي 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، وحققت العملة الأمريكية مستوى 15.68 و 15.76 للشراء والبيع في بنك الأهلي الكويتي.
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التعليقات على أسعار العملات اليوم السبت 9-10-2021 مقابل الجنيه في البنوك المصرية وشركات الصرافة
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