

طريقة عمل الجمبري المشوي بالزيت والليمون.. زي المحلات طريقة عمل الجمبري المشوي بالزيت والليمون.. زي المحلات

يعتبر الجمبري من أشهى الأطعمة والمحبب لقلوب الجميع، خاصة وهو يعتبر من أفضل المأكولات البحرية لما يختويه من فوائد عديدة لصحة الجسم العامة، وتنوعت طرق تحضيره وتنفيذه بين المقلى والمشوى والمطبوخ أو المطهي في طواجن.



ويستعرض اليوم السابع مع الشيف رانيا قاسم طريقة عمل الجمبري المشوي بالزيت والليمون، هذا الطبق الخفيف والسريع لتناول أشهى المأكولات البحرية اللذيذة في عدة خطوات بسيطة وبمكونات قليلة على "الجريل".



طريقة عمل الجمبري المشوي بالزيت والليمون

المكونات

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كيلو جمبري بقشرهربع كوب عصير ليمون4 ملاعق كبيرة زيت زيتون3 فصوص من الثومنصف ملعقة من الجنزبيلنصف ملعقة صغيرة خل ابيض2 ملعقة مسطردةتوابل "ملح وفلفل وشطة حارة حسب الرغبة"ملعقة صغيرة كمون2 ملعقة كبيرة كزبرة جافةطريقة عمل الجمبري المشوي بالزيت والليمونطريقة التحضيرقومي بفتح الجمبري من الظهر وإزالة الكيس الرمليابدأي بغسل الجمبري بماء وخل وملح جيداً ثم قومي بتصفيته تماماً من المياهفي وعاء كبير قومي بوضع التوابل الجافة مع بعضها البعضقومى بوضع المسطردة والليمون والخلثم قومي بتقليب المكونات جيداً حتى يمتزجا تماماًضعي الجمبري في الخليط وقومي بتقليبه جيداً حتى يتغلل المكونات داخل الجمبري واحدة تلو الأخرىاتركيه لمدة لا تقل عن ساعة تقريباً داخل الثلاجة لكي يتشرب من التتبيلةقومي بتسخين الجريل وضعي الجمبري بالترتيببعد دقيقتين قومي بتقليبه على الجهة الأخرى حتى تمام النضوجإذا كنتي لا تمتلكين جيريل ضعي الزيت على صينية وقومي برص الجمبري في درجة حرارة متوسطة ضعيه في الفرن لمدة من 5 إلى 8 دقائق مع المراقبة.