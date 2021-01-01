طريقة عمل الجمبري المشوي بالزيت والليمون.. زي المحلات

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طريقة عمل الجمبري المشوي بالزيت والليمون.. زي المحلات

يعتبر الجمبري من أشهى الأطعمة والمحبب لقلوب الجميع، خاصة وهو يعتبر من أفضل المأكولات البحرية لما يختويه من فوائد عديدة لصحة الجسم العامة، وتنوعت طرق تحضيره وتنفيذه بين المقلى والمشوى والمطبوخ أو المطهي في طواجن.

ويستعرض اليوم السابع مع الشيف رانيا قاسم طريقة عمل الجمبري المشوي بالزيت والليمون، هذا الطبق الخفيف والسريع لتناول أشهى المأكولات البحرية اللذيذة في عدة خطوات بسيطة وبمكونات قليلة على "الجريل".

طريقة عمل الجمبري المشوي بالزيت والليمون
المكونات

كيلو جمبري بقشره

ربع كوب عصير ليمون

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

3 فصوص من الثوم
نصف ملعقة من الجنزبيل

نصف ملعقة صغيرة خل ابيض

2 ملعقة مسطردة

توابل "ملح وفلفل وشطة حارة حسب الرغبة"

ملعقة صغيرة كمون

2 ملعقة كبيرة كزبرة جافة

طريقة عمل الجمبري المشوي بالزيت والليمون

طريقة التحضير
قومي بفتح الجمبري من الظهر وإزالة الكيس الرملي

ابدأي بغسل الجمبري بماء وخل وملح جيداً ثم قومي بتصفيته تماماً من المياه

في وعاء كبير قومي بوضع التوابل الجافة مع بعضها البعض

قومى بوضع المسطردة والليمون والخل

ثم قومي بتقليب المكونات جيداً حتى يمتزجا تماماً

ضعي الجمبري في الخليط وقومي بتقليبه جيداً حتى يتغلل المكونات داخل الجمبري واحدة تلو الأخرى

اتركيه لمدة لا تقل عن ساعة تقريباً داخل الثلاجة لكي يتشرب من التتبيلة

قومي بتسخين الجريل وضعي الجمبري بالترتيب

بعد دقيقتين قومي بتقليبه على الجهة الأخرى حتى تمام النضوج

إذا كنتي لا تمتلكين جيريل ضعي الزيت على صينية وقومي برص الجمبري في درجة حرارة متوسطة ضعيه في الفرن لمدة من 5 إلى 8 دقائق مع المراقبة.

المصدر: اليوم السابع

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