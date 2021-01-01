

مخلوق أكبر من الإنسان.. العثور على «حبار عملاق» في البحر الأحمر مخلوق أكبر من الإنسان.. العثور على «حبار عملاق» في البحر الأحمر

اكشف فريق من علماء الأحياء البحرية وصحفيين وصناع الأفلام الذي يسمي "أوشن إكس" في عام 2020، مخلوق ضخم أكبر من الإنسان في أعماق البحر الأحمر.



واكتشف الفريق، ذلك عندما حدث حطام لسفينة "بيلا"، ما أدي ذلك إاى غرقها في نوفمبر 2011، قبل أن يعثروا على حبار عملاق،عندما اشتعلت النيران في السفينة البالغ طولها 485 قدمًا قبالة سواحل العقبة بالأردن بينما كانت تقل 1229 راكبًا، وتم الإبلاغ عن وفاة واحدة بعد الحادث، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ويقول علماء الأحياء، أنه بعد التحقيقات اتضح أن هذا المخلوق، الذي تم العثور عليه هو "الشكل العملاق" للحبار الطائر البنفسجي، ويوجد هذا الحبار العملاق النادر على زعانف قصيرة وعريضة، تشبه شكل رأس السهم ، ويمكن أن يصل طوله في بعض الأحيان إلى 20 مترا.

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ويقول ماتي رودريغ، رئيس برنامج العلوم في فريق "OceanX": "لن أنسى أبدا ما حدث.. بينما كنا نحقق في حطام السفينة، ظهر هذا المخلوق الضخم".ويذكر أن، هذا المخلوق كان طوله 9 أمتار، وكان آخر حبار عملاق تم اكتشافه كان في أكتوبر 2016.وعندما سافر فريق "أوشن إكس" إلى البحر الأحمر على متن سفينة "أوشن إكسبلورر"، وهي سفينة أبحاث مزودة برافعة 40 طنا لإطلاق الغواصات، ومصفوفات السونار المقطوعة، وغيرها من المعدات الثقيلة إلى الأعماق ، وكانت السفينة تحتوي على غواصتين مأهولتين من طراز "تريتون Triton"، يمكن لكل منهما الغوص إلى أعماق تزيد عن 3280 قدمًا لمدة تصل إلى 8 ساعات، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة "يلي ميل" البريطانية.كما تشمل مركبة تعمل عن بعد، ومركبة ذاتية القيادة تحت الماء، قادرة على استكشاف أعماق تصل إلى 19685 قدما.