اكشف فريق من علماء الأحياء البحرية وصحفيين وصناع الأفلام الذي يسمي "أوشن إكس" في عام 2020، مخلوق ضخم أكبر من الإنسان في أعماق البحر الأحمر.
واكتشف الفريق، ذلك عندما حدث حطام لسفينة "بيلا"، ما أدي ذلك إاى غرقها في نوفمبر 2011، قبل أن يعثروا على حبار عملاق،عندما اشتعلت النيران في السفينة البالغ طولها 485 قدمًا قبالة سواحل العقبة بالأردن بينما كانت تقل 1229 راكبًا، وتم الإبلاغ عن وفاة واحدة بعد الحادث، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ويقول علماء الأحياء، أنه بعد التحقيقات اتضح أن هذا المخلوق، الذي تم العثور عليه هو "الشكل العملاق" للحبار الطائر البنفسجي، ويوجد هذا الحبار العملاق النادر على زعانف قصيرة وعريضة، تشبه شكل رأس السهم ، ويمكن أن يصل طوله في بعض الأحيان إلى 20 مترا.
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التعليقات على مخلوق أكبر من الإنسان.. العثور على «حبار عملاق» في البحر الأحمر
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