

العسل الأسود لوقايتك من الأنيميا ومصدر للدفء العسل الأسود لوقايتك من الأنيميا ومصدر للدفء

يحتوي العسل الأسود على العديد من العناصر الغذائية الهامة وبعض الفيتامينات والمعادن التي تعمل على حماية الجسم من الأمراض وتمده بالكثير من الفوائد.



كما يتضمن العسل الأسود نسبة كبيرة من عنصر الحديد الهام لتكوين خلايا الدم وزيادة نسبة الهيموجلوبين في الدم و بالتالي فهو يساعد على علاج فقر الدم أو الأنيميا.



ويحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم وبالتالي فهو يعمل على تقوية العظام و الأسنان، كما أن له خصائص مضادة للالتهابات تساعد على علاج التهاب المفاصل والروماتيزم.

قد يعجبك أيضا...

ويتمتع بنسبة كبيرة من عنصر البوتاسيوم الذي يعمل على تقوية عضلة القلب كما أنه يساعد على الوقاية من أمراض القلب و الأوعية الدموية ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على الوقاية من العديد من الأمراض وخاصةً الوقاية من خطر الإصابة بمرض السرطان.ومن فوائد العسل الاسود للجهاز العصبي انه يحوي فيتامين ب ٦ وحمض البانتوثنيك وبالتالي فهو يعمل على علاج الصداع وتقليل الشعور بالتعب والإرهاق، كما يحتوي على عنصر الماغنسيوم الذي يساعد على تنشيط الجهاز العصبي و استرخاء الأعصاب وذلك لأن نقص الماغنسيوم بالجسم يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم و حدوث التشنجات العضلية.ويساعد العسل الأسود على التخلص مشاكل الجهاز الهضمي ويتم استخدامه كملين يساعد الجسم على التخلص من الفضلات وعلاج الإمساك، كما يتم استخدامه مع الحليب في الحقن الشرجية.كما يساعد على تقوية الشعر وزيادة كثافته والعمل على إطالته، كما أنه يعمل على الوقاية من الصلع و الشيب المبكر و يعالج تساقط الشعر.وبما أن العسل الأسود يحتوي على عنصر الحديد لذلك فهو غذاء مفيد جداً للمرأة أثناء فترة الطمث حيث أنه يقلل من تشنجات الرحم و يمد جسم المرأة بعنصر الحديد ويعوضها عما تفقده منه، كما يمنع تخثر الدم ويمنح الجسم الحيوية والنشاط، كما أنه يكافح أمراض العظام التي تصيب المرأة بعد انقطاع الطمث لاحتوائه على نسبة عالية من الكاليسوم.ومن مميزات العسل الأسود أنه علاج لبعض الأمراض الجلدية مثل الطفح الجلدي و الوقاية من نقص البوتاسيوم الذي تحتاجه خلايا الجسم لتقوم بوظائفها، ويحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد على علاج حب الشباب ويساعد على خفض ضغط الدم ويعتبر مصدر للطاقة خاصة في فصل الشتاء ويدخل في صناعة الحلويات.