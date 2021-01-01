

مغارة على بابا.. تفاصيل اقتحام فيلا تديرها عصابة بالشروق مغارة على بابا.. تفاصيل اقتحام فيلا تديرها عصابة بالشروق



كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، تفاصيل اقتحام فيلا بمدينة الشروق، تستغلها عصابة دولية مكونة من 8 مسجلين خطر فى النصب والاحتيال وتجارة الآثار، وعثر بداخل الفيلا على كمية كبيرة من الأموال والقطع الأثرية وعملات مقلدة، وأجهزة للتنقيب عن الأثار، ووفقا للتحريات فإن الفيلا تستأجرها العصابة من مالكها ويعملون فى سرية تامة كتشكيل للإيقاع بالأجانب لبيع الآثار والتنقيب عنها.



فتح المقابر بالسحر

ووفقا لما ورد فى التحريات فإن أحد المتهمين ويدعى «مدحت. ع»، 44 سنة، يقود التشكيل، ويديره من خلال أفراد عصابته فى مختلف المحافظات بدعوى التنقيب عن الآثار وبيعها، وتزوير العملة وترويجها، بالإضافة إلى انتحال أحد المتهمين صفة شيخ وادعاء مقدرته على معرفة مواقع المقابر الأثرية وفتحها واستخراج الكنوز من داخلها.



نشاط سري

ظل نشاط المتهمين سريا، وتمكنوا من ارتكاب عدد من وقائع النصب بميالغ كبيرة تقترب من 50 مليون جنيه بحسب اعترافاتهم، حتى تمكنوا من استدراج 3 أجانب لبيع مقبرة أثرية قاموا بفتحها، لكن وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام أحد الأشخاص باستئجار إحدى الفيلات بدائرة القسم واستغلالها فى ممارسة أعمال النصب والاحتيال.

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القبض على 13 متهماتم ستهداف الفيلا وتم ضبط 13 شخصا، لثمانية منهم معلومات جنائية، وبحوزة 2 منهم (هاتف محمول يحوى مقاطع فيديو لأماكن مقـابر أثرية وصور لقطع أثرية- طبنجه صوت و4 طلقات صوت)، كما عُثر بداخل الفيلا على عملات مقلدة بإجمالى 720 ألف دولار وماكينة عد أموال وجهاز كشف معادن يستخدم للكشف عن الأماكن الأثرية، وتمثال على شكل فرعونى «مقلد»، وبصحبتهم 3 آخرين «أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول»، وبحوزتهم حقيبة بداخلها مبلغ مالى.اعترافات قائد العصابةاعترف المتهم «مدحت .ع» بتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع باقى المتهمين تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تحديد المناطق الأثرية واستخراج القطع الأثرية من داخلها بمحافظة البحيرة مقابل تحصلهم على مبالغ مالية من عملائه الراغبين فى شراء تلك القطع عقب استدراجهم بمعرفة أحد المتهمين، للفيلا محل الضبط والمستأجرة بمعرفته لاستغلالها فى مزاولة نشاطهم الإجرامى.كما أقر بحيازته للمبالغ المالية المزيفة بقصد استخدامها فى أعمال النصب على المواطنين، واعترف بتحصله عليها من أحد الأشخاص «جارى تحديده وضبطه»، وأقر باقى المتهمين بأقواله، وأنهم قاموا باستقطاب الثلاثة أشخاص المضبوطين وتم بإرشـاد أحد المتهمين ضبط السيارة ملكه، والمستخدمة فى نقل القطع الأثرية المقلدة، والمبالغ المالية التى يتحصل عليها من عملائه.