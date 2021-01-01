التعليم تكشف ضوابط التعامل مع المعلمين غير المطعمين بلقاح كورونا في المدارس



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

سمحت وزارة التربية والتعليم اليوم ، للمعلمين غير الحاصلين على لقاح كورونا ، بالتوقيع في دفاتر الحضور والدخول إلى المدارس ، مع التأكيد على أنه قد قرر وزير التربية والتعليم ما يلي :



يسمح بدخول العاملين لأماكن العمل لمن تلقوا التطعيم مع تقديم الإفادة بذلك

يسمح بدخول العاملين لأماكن العمل لمن لديهم موانع صحية لـ التطعيم وذلك في ضوء تقرير طبي من التأمين الصحي يفيد بذلك.

التشديد على العاملين ممن لم يتلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا بتقديم افادة بعمل مسحة بواقع مرتين كل أسبوع

لا يسمح بدخول اي من العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي لمن يخالف هذه التعليمات مع إعمال ضوابط الحضور والانصراف للعاملين

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن كل هذه الإجراءات تأتي في اطار متابعة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، للخطة التنفيذية لتطعيم العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي ، من دواوين المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الحكومية والخاصة بأنواعها ، واستعدادا لبدء عام دراسي آمن .





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وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة؛ لبدء العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 ، حيث اتخذت وزارة التربية والتعليم 20 قرارا عاجلا كما يلي :تشجيع المعلمين والطلاب على مهارات التفكير الناقد والابتكاري والابداعي.تهيئة مناخ صحي وآمن للسادة المعلمين والحفاظ على حقوقهم.الاهتمام بالفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة من المعلمين والإداريين والطلاب.التأكيد على حظر استخدام الهاتف المحمول نهائيا اثناء اليوم الدراسي للطلاب والمعلمين.اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا.تشجيع الطلاب على توظيف كافة القنوات والمنصات التعليمية كحصص مصر على سبيل المثال.ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرس.حظر تكليف الأطفال في مرحلة رياض الأطفال بواجبات منزلية.العمل بكل جهد على مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وبذل كافة الجهود للقضاء عليها.حظر تحصيل اي مبالغ مالية تحت اي مسمى من الطلاب واولياء امورهم.تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة.التأكيد على تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك أولا بأول.بذل كافة الجهود الممكنة لمكافحة ظاهرة التنمر بمختلف اشكاله.متابعة الإدارات التعليمية لالتزام المدارس الخاصة والمدارس الدولية بالرسوم الدراسية القانونية.متابعة الإدارات التعليمية للالتزام بالقرارات الصادرة بشأن زيادة المصروفات السنوية للمدارس الخاصة (عربي - لغات).التوسع في المساحات الخضراء و زرع اكبر عدد من الأشجار داخل المدارس.حظر استخدام أي مقررات دراسية او كتب او مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة والمعتمدة منها.الالتزام بالخريطة الزمنية في خطة تويع المناهج ومواعيد عقد الامتحانات.عدم عقد أي امتحانات في الأيام التالية للأعياد الخاصة بالأخوة المسيحيين.التواصل والتنسيق مع مديريات الامن لوضع خطة تأمين المدارس والمنشآت التعليمية.