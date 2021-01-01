التعليم: يسمح بتنظيم مجموعات تقوية لطلاب مدارس الفترتين



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كل ما يتم تداوله بشأن منع المدارس التي تطبق نظام الفترتين الدراسيتين، من تنظيم مجموعات التقوية للطلاب.







وقالت وزارة التربية والتعليم، أن مدارس الفترتين مسموح لها بتنظيم مجموعات التقوية، وفقاً لظروفها، دون أن يؤثر ذلك على اختلال اليوم الدراسي، أو تقليص زمن الحصص خلاله.

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تفعيل مجموعات التقوية بالعام الدراسي الجديدقررت الوزارة تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة، وتوفير الوسائل اللازمة لإنجاحها، والتأكيد على تسجيل الطلاب بقوائم مجموعات التقوية المدرسية،لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية.كما أصدرت الوزارة، تنبيها مشددا بحظر استخدام أي مقررات دراسية أو كتب أو مناهج، بخلاف الصادرة عن الوزارة والمعتمدة منها، أو الترويج لأي منها بالمدارسالخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديديبدأ العام الدراسي من 9 أكتوبر 2021 ، حتى 16 يونيو 2022 .مدة العام الدراسي 34 أسبوعا تقريبا.يبدأ الفصل الدراسي الأول من 9 أكتوبر 2021 حتى 13 يناير 2022 ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية فيه 93 يوماالفصل الدراسي الثاني يبدأ من 19 فبراير 2022 حتى 9 يونيو 2022 ، ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية فيه 97 يوما .تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت 15 يناير 2022تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 7 مايو 2022تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 21 مايو 2022 ، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 11 يونيو 2022تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.تكون إجازة نصف العام أسبوعان تبدأ من 5 فبراير 2022 وتنتهي يوم الخميس 17 فبراير 2022يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعةتعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثريحظر عقد امتحانات في شهر ديسمبر .