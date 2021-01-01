وزارة التربية والتعليم
نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كل ما يتم تداوله بشأن منع المدارس التي تطبق نظام الفترتين الدراسيتين، من تنظيم مجموعات التقوية للطلاب.
وقالت وزارة التربية والتعليم، أن مدارس الفترتين مسموح لها بتنظيم مجموعات التقوية، وفقاً لظروفها، دون أن يؤثر ذلك على اختلال اليوم الدراسي، أو تقليص زمن الحصص خلاله.
تفعيل مجموعات التقوية بالعام الدراسي الجديد
قررت الوزارة تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة، وتوفير الوسائل اللازمة لإنجاحها، والتأكيد على تسجيل الطلاب بقوائم مجموعات التقوية المدرسية،لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية.
كما أصدرت الوزارة، تنبيها مشددا بحظر استخدام أي مقررات دراسية أو كتب أو مناهج، بخلاف الصادرة عن الوزارة والمعتمدة منها، أو الترويج لأي منها بالمدارس
الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد
يبدأ العام الدراسي من 9 أكتوبر 2021 ، حتى 16 يونيو 2022 .
مدة العام الدراسي 34 أسبوعا تقريبا.
يبدأ الفصل الدراسي الأول من 9 أكتوبر 2021 حتى 13 يناير 2022 ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية فيه 93 يوما
الفصل الدراسي الثاني يبدأ من 19 فبراير 2022 حتى 9 يونيو 2022 ، ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية فيه 97 يوما .
تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت 15 يناير 2022
تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 7 مايو 2022
تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 21 مايو 2022 ، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 11 يونيو 2022
تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.
تكون إجازة نصف العام أسبوعان تبدأ من 5 فبراير 2022 وتنتهي يوم الخميس 17 فبراير 2022
يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة
تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر
يحظر عقد امتحانات في شهر ديسمبر .
التعليقات على التعليم: يسمح بتنظيم مجموعات تقوية لطلاب مدارس الفترتين
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