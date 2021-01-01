علي جمعة : حديث "حُبب إليّ من دنياكم النساء" الناس تتناقله خطأ



الدكتور علي جمعة الدكتور علي جمعة

هل تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفي الغريزة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ .. سؤال ورد الى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عبر صفحته الرسمية .





قال الدكتور علي جمعة خلال فيديو مسجل عبر صفحته الرسمية : إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم : “ حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني الصلاة ” ، صحيح لكن الناس تتناقله بطريقة خاطئة،لافتا إلى أن الناس تظن أنه قال حبب إلي من دنياكم ثلاث، وهذا خطأ، فلم يقل ثلاث".





قد يعجبك أيضا...

وأوضح جمعة ، أن قوله بعد ذلك جعلت قرة عيني الصلاة حال ثالث لا علاقة له بما قبله من الدنياويات مشيرا الى أن الرسول جاء في مجتمع جاهلي بيأد البنات، فالنبي يريد أن يفهمهم ان المرأة ليست نجاسة وانها من البشر وانها تورث" .وعلل جمعة أسباب ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لحب النساء مضيفًا مما قاله في ذلك مثل قوله: خيركم خيركم لأهله وانا خيركم لأهلي، وقال أيضًا: النساء شقائق الرجال، وأكد ذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حين قال: “ولهن مثل الذي عليهن”.وقال المفتي السابق: أن المرأة وظيفتها الأساسية إخراج الحياة وتربيتها واعزازها ناصحًا الرجال "دلعوهم وطبطبوا عليهم"،ولفت جمعة إلى أن الحديث المذكور في السؤال يقول لأصحابه أن كثيرا منكم لا يحب الجمال، ومن ضمن الجمال الطيب والنساء فهم من زينة الحياة الدنيا.وتابع: الصورة الذهنية السيئة للمرأة تعوقها من الوصول إلى الكمال ، فالصورة السيئة التي يتحدث بها المجتمع عن المرأة يجعلها تظن أنها كما يقول المجتمع مادام مجمعًا على ذلك، مما يعوقها من الإنطلاق .وأشار جمعة إلى أن العوائق الذكورية الموجودة والسخرية من النساء وغيرها هي الأسباب وراء كمال الرجال وعدم كمال النساء، منوها الى ما قاله ابن عباس عن المرأة: “خلق الرجل من الأرض فهو بها معلق، وخلقت المرأة من الرجل فهي به معلقة”، معنى ذلك بأن الرجل يهتم بالعمل بينما لا ترى المرأة غيره، "لكننا كما ضيعنا الرحمة والحب الذي أمرنا بهم الرسول ضيعنا النساء للأسف".