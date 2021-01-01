يعتبر البنجر من الأطعمة القوية بشكل عام، تتكون معظمها من الماء ولكنها غنية بالألياف ومغذيات مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين أ، على الرغم من أن هذه فوائد صحية قوية، إلا أن ما يجعل البنجر فريدًا حقًا عن الفواكه والخضروات الأخرى هو مستويات الصباغ الطبيعي للنباتات البيتالين "betalain " .
كما يشتهر البنجر بشكل شائع بتلوينه الأحمر الفاتح ونكهاته الترابية، لكنه يحتوي على كمية غذائية أكبر مما قد يدركه بعض الناس، فعندما تبدأ في تناول المزيد من البنجر سوف تحصل على الاستفادة من الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات الموجودة فى الصبغة الحمراء الداكنة، وفقا لما ذكره موقع " eatthis".
وأكد التقرير المنشور فى موقع " eatthis" ، أن موسوعة الغذاء والصحة الأمريكية قالت إنه لا يمكنك الحصول على البيتالين إلا من البنجر والكمثرى والصبار والسلق السويسري أو بعض مستخلصات البيتالين، توجد أيضًا في بعض النباتات والأوراق الأخرى ، لكنها ليست صالحة للأكل للإنسان.
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التعليقات على البنجر يساعد فى مكافحة أمراض الكبد والسرطان
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