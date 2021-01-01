الكهرباء: بعض الطلبات الخاصة بـ"الكودى" سيتم رفضها لهذه الأسباب



العدادات الكودية العدادات الكودية

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أن هناك بعض الطلبات الخاصة بالتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية سيتم رفضها من قبل شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية فى حالة عدم توافر الشروط المحددة من قبل مجلس الوزراء.



و أوضح حمزة فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أن كل من ينطبق عليه الشروط سيتم تنفيذ طلبه و تركيب العداد الكودى له ، موضحا أن هناك بعض المخالفات التي لن تسمح للمواطن بتركيب عداد كودى حتى بعد تقديم طلب على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.



و أشار حمزة إلى من بين الأسباب التي تجعل شركة توزيع الكهرباء ترفض طلب تركيب عداد كهرباء كودى هى مخالفة شروط و قواعد الطيران المدني و المناطق الأثرية و المبانى التى لا تلتزم بالمسافات الآمنة لخطوط الكهرباء و هى "25 متراً في حالة الخطوط الهوائية للجهود الفائقة - 13 متراً في حالة الخطوط الهوائية للجهود العالية- 5 أمتار للخطوط الهوائية للجهود المتوسطة- 5 أمتار في حالة كابلات الجهود الفائقة والعالية - 2 متر في حالة كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة.

