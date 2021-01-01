

نصائح لتغذية الرضيع في الأشهر الأولى نصائح لتغذية الرضيع في الأشهر الأولى

هناك العديد من نصائح لتغذية الرضيع في الأشهر الأولى؛ حيث أن كل طفل طبيته مختلفة عن باقي الأطفال، ولكن الشيء الوحيد المتسق هو أن الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية يأكلون أكثر من الأطفال الذين يرضعون رضاعة صناعية، ويرجع ذلك لأن حليب الثدي يسهل هضمه و إفراغه من المعدة بشكل أسرع بكثير من الحليب الاصطناعي.





نصائح لتغذية الرضيع في الأشهر الأولي



بالنسبة لأهم نصائح لتغذية الرضيع في الأشهر الأولى، فيجب أن تبدأ في إرضاع طفلك في غضون ساعة واحدة من الولادة وتقديم حوالي 8 إلى 12 رضاعة يوميًا في الأسابيع القليلة الأولى من الحياة .

وفي البداية ، من المهم أن يحصل طفلك على الرضاعة الطبيعية كل حوالي 4 ساعات؛ حيث ستحتاج على الأرجح إلى إيقاظه من النوم إذا لزم الأمر ، على الأقل حتى تتعزز الرضاعة الطبيعية ويكتسب الرضيع الوزن بشكل مناسب.

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وعندما يبدأ الطفل في الاعتياد على الرضاعة فيزداد مخزون الحليب في الثدي، وذلك حتى يتمكن طفلك من تناول المزيد من الحليب في وقت أقل خلال وجبات أقل، وفيما يلي سنقوم بوضع نصائح لتغذية الرضيع في الأشهر الأولى، ومن بينها :من شهر إلى ثلاثة أشهر: سوف يرضع طفلك من 7 إلى 9 مرات كل 24 ساعة.3 أشهر: تتم الإطعام من 6 إلى 8 مرات في 24 ساعة.6 أشهر: يرضع طفلك حوالي 6 مرات في اليوم.12 شهرًا: قد ينخفض ​​معدل الرضاعة إلى حوالي 4 مرات في اليوم؛ حيث يساعد أدخال الأطعمة الصلبة في عمر 6 أشهر تقريبًا على تغذية احتياجات طفلك الغذائية الإضافية.ولكن يجب وضع في اعتبارك أن هذا النمط هو مجرد مثال واحد. تختلف وتيرة وتفضيلات الأطفال بخلاف وضعهم الصحي، جنبًا إلى جنب مع العوامل الأخرى التي تؤثر على وتيرة الوجبات.وتختلف نصائح لتغذية الرضيع في الأشهر الأولى و يستهلكون الرضاعة الطبيعية عن الأطفال الذين يرضعون رضاعة صناعية؛ حيث يجب على الأطفال الذين رضاعة صناعية أن يحصلوا على الحليب عندما يشعرون بالجوع وليس بمواعيد ثابتة كما يحدث مع الرضاعة الطبيعية؛ حيث يكون المعدل ما بين 2 إلى 3 ساعات تقريبًا. قد يبدو جدول التغذية النموذجي كما يلي:حديثو الولادة: كل 2 إلى 3 ساعاتفي شهرين: كل 3 إلى 4 ساعاتمن 4 إلى 6 أشهر: كل 4 إلى 5 ساعاتفي عمر 6+ أشهر: كل 4 إلى 5 ساعاتوهناك العديد من نصائح لتغذية الرضع في الأشهر الأولى، وهي تنطبق على كل من الأطفال الذين يرضعون من رضاعة طبيعية من الثدي أو من رضاعة صناعية بإستخدام زجاجات الحليب، ومن أبرزها :1- لا تعطِ سوائل غير الحليب الاصطناعي أو حليب الأم للأطفال دون سن عام، و يشمل العصائر وحليب البقر او الماء؛ حيث أنها لا توفر العناصر الغذائية الصحيحة ويمكن أن تكون مزعجة لمعدة الطفل، و يمكن إدخال الماء بعد 6 أشهر عندما يستطيع الطفل إمساك الكوب وشرب الماء منه.2- لا يجب إضافة حبوب الأطفال إلى الزجاجة الحليب؛ حيث يمكن أن تسبب في خطر الاختناق، بالإضافة إلى أنه لا ينضج الجهاز الهضمي للطفل بما يكفي للتعامل مع الحبوب حتى عمر 4 إلى 6 أشهر تقريبًا.3- تجنب إطعام طفلك أكثر من اللازم .4- لا تعطي طفلك أي شكل من أشكال العسل إلا بعد عيد ميلاده الأول؛ حيث يمكن أن يكون العسل خطيرًا على الطفل ، ويسبب أحيانًا ما يسمى بـ التسمم الغذائي للرضع.5- قم بتعديل توقعاتك بناءً على طفلك واحتياجاته الفريدة، ومن المرجح أن يتبع الأطفال الرضع أنماط التغذية وفقًا لأعمارهم المعدلة. إذا كان طفلك يعاني من تحديات مثل الارتجاع أو فشل النمو ، فقد تحتاج إلى العمل مع طبيبك بشأن جدول التغذية المناسب والمقدار الذي يجب أن يأكله.