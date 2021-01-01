أحلى من الجاهز.. طريقة عمل مخلل الزيتون في المنزل



مخلل الزيتون مخلل الزيتون

طريقة عمل مخلل الزيتون .. تعد من أكثر الوصفات التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، فيعد مخلل الزيتون من الأطباق الجانبية التي يحرص العديد من الأشخاص على تناولها بجانب الأطباق الرئيسية، مما يجعل البعض يقوم بشرائه من المحلات و الأسواق.







يعتبر مخلل الزيتون لذيذ جدا وسهل التحضير، ولكنه يستغرق وقتًا طويلاً جدًا، ويمكنك اتباع هذه الخطوات لتتعلمي حيل صنع زيتون مخلل لذيذ.

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طريقة عمل الزيتون المخللقدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدم برنامج على قد الإيد طريقة عمل الزيتون المخلل في المنزل بأسهل الخطوات و أقل المكونات.مقادير الزيتون المخلل1 كيلو زيتون1 كوب ملح ليمون قطع1 كوب عصير ليمونهريسةشطةماءثوم شرائحكرفس1 ملعقة كبيرة سكرطريقة تحضير الزيتون المخلل-يسلق الليمون- يوضع في برطمان ثم يتبل بملح وعصير ليمون وقطع ليمون وسكر وهريسة شطة- يضاف ثوم شرائح وكرفس ويغلق جيدا- ويترك لمدة أسبوع- ثم يقدم بالهناوصفات عمل مخلل الزيتون بطريقة صحيحةلا يعرف الكثير وصفات مخلل الزيتون بطريقة صحيحة على الرغم من سهولة تحضيره، يتميز مخلل الزيتون بالعديد من الوصفات و الخلاطات المختلفة، فقدم مجموعة من خبراء الطبخ وصفات متنوعة لعمل مخلل الزيتون.طريقة عمل مخلل زيتون أحمرمقادير مخلل زيتون احمرزيتون أحمرعصير ليمونليمونخلماءملححبة البركةفلفل حارثومحبهانورق لوراهريسةزيتكمون حصىكرفسجزركزبرة خضراءسكرطريقة تحضير مخلل زيتون احمر- يفرم الثوم مع الجزر فى الكبة ثم يرفع الخليط و يضاف اليه الكرفس و الفلفل الحار-يضاف اليه الملح و الهريسة و الزيت ثم يفرم الليمون فى الكبة و يضاف الى الخليط مع عصير الليمون و الخل-يضاف إليه حبة البركه و الكمون و اللورا و الحبهان و السكر-يضاف اليه الكزبرة الخضراء ثم يضاف اليه الماء و يرفع مع الزيتون الاحمر فى البرطمانمقادير مخلل زيتون أخضرالمقاديرزيتون أخضركزبرة خضراءكرفسليمونملحفلفل اخضر حارسكرخلزيتماءجزر مفرومليمون مفرومعصير ليمونطريقة تحضير مخلل زيتون أخضر- يرفع الليمون مع الفلفل الحار الاخضر مع الكزبرة ثم يضاف الكرفس و الليمون المفروم مع الملح والسكر-يضاف اليه الجزر المفروم و عصير الليمون والزيت و الخل-يضاف اليه الماء و يرفع مع الزيتون الاخضر فى البرطمان و يقدمطريقة عمل الزيتون الاسوديفضل الكثير من الأشخاص تناول الزيتون الاسود لأن مذاقه مختلف و مميز عن غيره من الأنواع الأخرى، فقدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل الزيتون الاسود في البيت.مقادير الزيتون الاسود مخللزيتون أسودخل600 جرام ملحسكرروزمارىعصير ليمونفلفل حارزيت عباد الشمسطريقة تحضير زيتون أسود مخلل-يوضع ملح على الزيتون الأسود ثم يضاف اليه عصير ليمون وخل وزيت- يوضع معه الروزمارى و الفلفل الحار و سكر ثم يرفع الخليط في برطمان زجاجي- يرش من اعلى الخليط ملح و يغلق البرطمان باحكام ويترك لمدة اسبوعين ثم يقدم بالهنا