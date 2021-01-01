

صينية البطاطس بالبشاميل صينية البطاطس بالبشاميل

تعد صينية البطاطس بالبشاميل ، من أجمل الأكلات الشهية التى يحبها الكبار والصغار ، ويمكن تقديمها كوجبة رئيسية على مائدة السفرة المصرية .







ونقدم طريقة عمل صينية البطاطس بالبشاميل ، بخطوات الشيف شربيني مقدمة برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير صينية البطاطس بالبشاميلبطاطسباذنجانصدور دجاجبصللبنبهاراتزيتجوزة الطيبدقيقملحفلفل أسودكريمة لبانيجبنة موتزاريلازبدةطريقة عمل صينية البطاطس بالبشاميل* افرمي البصل مكعبات وضعيه في طاسة بها زيت على النار ثم ضيفي الثوم المفروم وقلبيه حتى يحمر ثم ضيفي مكعبات الدجاج* قطعي البطاطس مكعبات واقليها في زيت غزير ساخن وضيفيها الى الطاسة وقطعي الباذنجان مكعبات وضيفيها الى الطاسة* ضعي مقدار من الزبدة ونفس المقدار دقيق في حلة على النار وقلبيهم حتى يذوب الدقيق في الزبدة واضيفي اللبن واستمري في التحريك باستخدام مضرب سلك يدوي ثم ضيفي الكريمة اللباني وارفعيها عن النار* ضعي خليط الدجاج والبطاطس في قالب فرن وصبي عليها البشاميل ورشي عليها جبنة موتزاريلا وادخليها فرن ساخن حتى يحمر وجهها ثم قدمي صينية البطاطس بالبشاميل.