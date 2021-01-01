

مواصفات وأسعار هاتف Oppo A55 4G مواصفات وأسعار هاتف Oppo A55 4G

في بداية عام 2021 الجاري أعلنت شركة أوبو عن الهاتف Oppo A55 5G والآن قامت الشركة بإزاحة الستار رسميا عن إصدار جديد من هذا الهاتف تحت مسمى Oppo A55 4G ويدعم حتى شبكات اتصال الجيل الرابع 4G فقط ويأتي مع مواصفات مختلفة وسعر أرخص قليلا، وفي هذا المقال دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الهاتف Oppo A55 4G.



مواصفات الهاتف

هذا الهاتف الذي يدعم شبكات 4G فقط يتوفر مع شاشة IPS LCD بحجم 6.51 بوصة وبدقة 1600×720 بكسل وبجودة HD+ وتوجد عليها طبقة حماية NEG T2X‑1، بالإضافة إلى أن الهاتف Oppo A55 4G يتوفر بمعالج ثماني النواة من فئة MediaTek Helio G35 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر بجانب معالج رسوميات من فئة PowerVR GE8320 و64 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية مع 4 جيجا رام من الذاكرة العشوائية أو 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام، كما أنه يعمل بنظام Android 11 وبواجهة مستخدم ColorOS 11.1.



يحتوي هاتف Oppo A55 4G على 3 كاميرات في الخلف بدقة 50 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميراتين الماكرو والمسؤولة عن استشعار معلومات العمق، بالإضافة إلى أنه يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0، مع العلم بأنه يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية من خلال الكاميرا الخلفية والأمامية.



بطارية هذا الهاتف الجديد من أوبو تأتي بسعة 5000 ملي أمبير مثل البطارية الموجودة في الهاتف Oppo A55 5G ولكن الهاتف الجديد يدعم الشحن السريع بقوة 18 واط بدلا من 10 واط، وبخصوص المميزات الأخرى فتتمثل في منفذ مخصص لزيادة المساحة التخزينية بحيث يمكن تركيب بطاقة microSD بجانب شريحتي الاتصال ويدعم مستشعرا لبصمات الأصابع مدمجا في زر الباور على الجانب مع دعمه لمنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبرات الصوت.

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سعر الهاتف Oppo A55 4Gسعر الهاتف Oppo A55 4G يبدأ من 210 دولارات أمريكية للإصدار الذي يضم 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.وبسعر يصل إلى 235 دولارا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام.