

مواصفات وأسعار هاتف Motorola Moto G Pure مواصفات وأسعار هاتف Motorola Moto G Pure

كما كان متوقعا، أعلنت الآن شركة موتورولا عن هاتف جديد ميسور التكلفة تحت مسمى Moto G Pure مع مواصفات اقتصادية تتمثل في معالج Helio G25 وكاميراتين في الخلف وبطارية متوسطة وسعر لا يتخطى 160 دولارا ليكون بذلك أرخص هاتف في سلسلة G الجديدة، وفي هذا المقال دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الهاتف موتو جي بيور.



مواصفات Motorola Moto G Pure

يتوفر هذا الهاتف الجديد من موتورولا بتصميم مقاوم للماء وشاشة IPS LCD حجمها 6.5 بوصة بدقة 1600×720 بكسل وبجودة HD+ وتحتوي على ثقب صغير بشكل النوتش في الأعلى من أجل الكاميرا الأمامية التي تأت بدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يضم كاميراتين في الخلف بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق، مع العلم بأن الكاميرات الخلفية والأمامية تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 أو 60 إطارا في الثانية.



يحتوي هاتف Motorola Moto G Pure على معالج ثماني النواة من فئة MediaTek Helio G25 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر ويحتوي كذلك على معالج رسوميات GPU من فئة PowerVR GE8320 بجانب 32 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية و3 جيجا رام من الذاكرة العشوائية، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يعمل بنظام Android 11 مع أحدث واجهة مستخدم من الشركة.

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بطارية الهاتف موتو جي بيور تأتي بسعة 4000 ملي أمبير لا تدعم الشحن السريع ولكن علبة الشراء ستتضمن شاحنا عاديا بقوة 10 واط (يتم شحن البطارية من خلال منفذ USB Type‑C 2.0 الحديث)، وعلاوة على ذلك فإن هذا الهاتف يتميز بمنفذ مخصص لزيادة المساحة التخزينية من خلال بطاقة microSD التي يتم تركيبها بجانب شريحة اتصال LTE (حيث إن هذا الهاتف يدعم تركيب بطاقة SIM واحدة) ويتميز كذلك بتصميم مقاوم للماء بالإضافة إلى أنه يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبرات الصوت.سعر الهاتف Moto G Pureالهاتف Moto G Pure سيتوفر للشراء بشكل رسمي في الولايات المتحدة يوم 14 أكتوبر بسعر يبلغ حوالي 160 دولارا أمريكيا للإصدار الوحيد المتوفر والذي يضم 32 جيجا بايت مع 3 جيجا رام.